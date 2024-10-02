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尖沙嘴食肆稱生意遜昔 內地客擬3日花8000元

【明報專訊】政府與商界在國慶推出不同優惠及活動，包括逾3000間食肆提供優惠，冀帶動節日人流及催谷市道。本報記者昨午到傳統遊客區尖沙嘴觀察，人流明顯較平日周末多，不少內地旅客趁長假首日搶閘來港觀光購物，有人留港3日打算個人消費8000元。不過，當區多間餐廳均表示今年國慶生意遜往年，認為與整體經濟差及港人北上消費有關，盼政府長遠研究措施改善租金和經營成本高企問題。

未如去年滿座 煙花景餐廳嘆租貴

位於帝國中心地下的意大利餐廳Spasso可飽覽維港景色並觀看煙花。餐廳經理楊女士稱，去年國慶日訂座爆滿，昨日訂枱僅約75%，當中內地客佔三成，預計長假對刺激餐廳生意作用不大。該店有提供國慶優惠，楊稱客源以本地人及外國客為主，隨着市道轉差、港人北上消費，加上海外企業將駐港辦公室北移，令外國商務客縮短留港時間，生意自去年通關後持續減少。她認為煙花及無人機表演有助帶動人流，「但無理由日日做」，嘆飲食業正處艱難時期，面對租金及人工高，競爭力不如內地，盼政府協助業界渡難關，例如改善貴租問題。

不少內地客愛光顧港式茶餐廳，位於金馬倫道的龍城冰室無提供國慶優惠，昨仍有不少內地客光顧，下午3時入座率約七成半。經理黃女士認為國慶有助帶動生意，但今年比去年差，生意額及人流甚至比新冠疫情前跌最少四成。她說放煙花對並非位於海旁的食肆作用微，反而封路令街道「靜過平時多多聲」，唯盼餘下數天假期生意稍微好轉。

冰室：內地客主要學生 4人點兩餐

同街的元朗冰室亦無提供國慶優惠，店員陳小姐說，今年國慶生意較往年少兩三成，昨日內地客人有增，約佔整體八成，惟僅中午短暫滿座。她說即使煙花能帶動人流，內地客及本地客消費力已不如往日，尤其內地客現以學生為主，「4個客人只點兩個餐」。

旅客：不適應搭枱 除吃玩沒特色

武漢旅客熊小姐和上海旅客肖小姐結伴來港3日，之後會轉到澳門及珠海，兩人打算各在港消費8000元，主要買化妝品。首次來港的肖說香港景色如港劇般漂亮，但她不適應茶餐廳「搭枱」文化，亦笑言不習慣冷氣機滴水。第三次來港的熊說，香港付款方式較之前方便，不少店舖已接受用微信、支付寶，然而香港除吃喝玩樂就沒其他特色，日後會為看演唱會而來。

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