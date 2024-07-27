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國慶逾21萬內地客訪港勝去年 167旅行團七成半過夜 旅監局增人手巡熱點

【明報專訊】內地「十一黃金周」7日長假期昨日展開，截至昨晚9時有逾21萬人次內地旅客入境，較去年同日全日17.8萬多，內地入境旅行團昨全日則有167個，其中約74%過夜。旅遊業監管局昨加派人手巡查較多入境團活動的地點，包括主要入境口岸、註冊商店、團餐食肆等。昨午在土瓜灣團餐食肆外所見，有旅監局職員在場維持秩序，旅行團數量於午後漸增，多名團客均表示參加的是一日團，團費介乎100至300元人民幣，有旅客預計花1000至2000元購買藥妝品，亦有旅客表示無特地計劃購物。

土瓜灣團餐食肆設水馬 未見旅巴堵塞

根據「節慶安排跨部門工作小組」數據，截至昨晚9時，各口岸錄得約79.6萬人次出入境，其中入境約48.8萬人次，內地訪港旅客則約21.4萬人次。去年10月1日全日錄得92萬人次出入境，其中入境51.4萬人次，內地入境旅客佔17.8萬人次。

本報記者昨午到土瓜灣崇安街團餐食肆「嘉樂軒」外觀察，門口設有水馬，中午過後旅行團漸增，崇安街最多同時停泊5輛旅遊巴，未見「阻街」和堵塞。現場至少有兩名旅監局職員維持秩序，另有約六七名身穿熒光背心的人協助疏導人流，不時喊「快上車」、「不要站在中間」等，對面街則有一輛警車停泊。

旅客擬花一兩千購藥妝 有人隨心消費

來自深圳的柳氏夫婦首次來港，因擔心不熟悉環境而選擇跟團。柳太說有預留時間購物，會考慮購買化妝品和藥物等，預計花費1000至2000元。她透露參加的是「散客團」，有時部分旅客未能準時集合，日後會考慮自由行。同樣家住深圳的徐女士一家四口報了一日團來港，每人團費約240人民幣，她說此前曾自由行來港，今次攜一對子女跟團是為交通方便，未特地計劃消費，「有喜歡的才買」。

居民斥「大時大節先多人巡」

旅監局：未接投訴未見違規

記者昨在嘉樂軒外停留近1.5小時，秩序未見混亂。當區居民吳小姐說「只有大時大節先咁多人巡查」，投訴平日旅行團「阻街」嚴重。旅監局昨回覆稱，派出多於平日的人手巡視各區情况，但未回應具體數字，昨亦未接獲任何涉內地團的投訴，巡查未發現強制購物等違規情况。

料黃金周逾900團訪港 按年增兩成

旅監局行政總裁方安妮昨在港台節目《千禧年代》稱，十一黃金周預計有900多個內地團共約3.6萬人訪港，較去年升兩成；首兩日約有300團，其餘5日則有600團，而購物團及深度遊團數分佈平均。她說旅監局會事先與旅行代理商及導遊聯絡，了解各團行程以預先分流，重點巡查九龍城、土瓜灣、尖沙嘴，未來一周將維持秩序及人流管制，確保旅行團不影響民生，旅客亦能有良好旅遊體驗。

方安妮說，旅監局設系統監察旅行團行程，若有超過5團同時光顧同一餐廳，系統會通知他們預備派員協調視察。她說旅遊巴停泊問題難解決，例如山頂司徒拔道常於下午4至5時堵塞，呼籲旅行團分流前往。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕旅監局 黃金周 國慶 內地旅客 旅行團

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