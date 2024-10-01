廣州限購全撤 上班日新盤接客未停

在新政公布前，廣州還有海珠、天河、越秀、荔灣以及白雲區部分區域仍然限購，新政公布後，廣州已是內地首個全面取消限購的一線城市，14年限購令正式結束。昨午3時左右，位於海珠區的新盤保利燕語堂悅，售樓處大廳有約七成位置坐着睇樓客，售樓處外亦不時見到職員領着剛到的客人進內參觀，其間有市民即時成交，敲「金蛋」及放炮慶祝。

有睇樓客表示，擔心政策放寬後，好單位會變得搶手，所以提前過來睇樓。另據《廣州日報》報道，該樓盤在前晚取消限購後僅一小時，便收到兩名客戶付訂金；此外，包括中海大境、珠江花城等新盤在前晚也錄得成交。

樓盤加人手備戰黃金周

據售樓處職員表示，昨日確實收到較多睇樓預約，平均每名職員要接待兩三轉客人，「雖然不及假期，但以平日來說，能夠全日幾乎沒停過有客，情况比較少見」。該職員估計與前晚（9月29日）廣州取消限購有關係，估計今天（10月1日）開始國慶假期，睇樓人數會更多，考慮到新政很可能刺激銷情，加上原本已安排好的十一促銷活動，可望吸引更多成交量，公司亦已安排一些同事銷假，增加人手應付。

另一個位於天河區的新盤珠江花城，昨日亦陸陸續續有市民前往睇樓。售樓處職員說，此前有很多來過的客戶，觀望情緒仍比較重，限購政策取消後，部分還在猶豫的客戶改變了態度，公司亦將加派人手備戰黃金周。

明報記者 陳子凌