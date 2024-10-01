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響應「止跌」要求 官媒稱樓市「振奮之夜」 穗終結14年限購令 滬京深齊鬆綁

【明報專訊】中共中央政治局上周要求樓市「止跌」及調整住房限購政策後，內地四大一線城市廣州、北京、上海、深圳搶在國慶長假前夕迅速響應，前日、昨日相繼宣布鬆綁限購（見表），其中廣州更率先取消所有限購，歷時14年的限購令走入歷史。各大省市相繼跟進，官媒形容樓市迎來「振奮之夜」。分析認為內地10月房地產銷售將明顯改善，亦預計下一波政策陸續有來。

分析料政策陸續來

廣州周日（9月29日）晚宣布，自9月30日起，不再對非戶籍居民等審核置業資格，亦不再限制購買物業數目。上海、深圳同日發布，今日（10月1日）起放寬在郊區買樓數目等多項限制。昨晚，北京宣布下調房貸比例及非戶籍購房繳納社保年限，並進一步降低「高層次和急需緊缺人才」購房繳納社保年限至1年。

京滬深等市的鬆綁措施還包括，首套房商業性個人房貸款最低首付比例調整為不低於15%，二套房不低於20％至25%；滬深的個人對外銷售房屋增值稅徵收年限從5年調整為兩年。

住建部長：支持一線城市用好自主權

據住建部主管媒體《中國房地產報》披露，穗滬深鬆綁限購當天，住建部長倪虹召開會議強調，要深入貫徹促進房地產市場止跌回穩的重要部署，支持城市特別是一線城市用好房地產市場調控自主權，「因城施策」調整房屋限購政策。該報形容，「9月29日晚，對房地產市場來說，是一個振奮之夜」。

「58安居客研究院」院長張波表示，作為一線城市，廣州政策調整具有風向標意義；放開限購有望提振購房需求，促進市場信心修復。張說，雖然上海、深圳等城市未完全取消限購，但也預示在住房「雙軌制」大背景下，商品房市場全面解除限購將是一個大方向。

中指研究院政策研究總監陳文靜稱，今次上海明顯優化外環外限購政策，涵蓋全市逾70%的新盤銷售比重，有望帶動外環外市場活躍度提升。人民日報旗下《國際金融報》指出，上海將社保年限3年改1年，就將釋放213萬張「房票」。

「最多爛尾樓」河南全撤限購

此外，統計數據擁有「最多爛尾樓」的省份河南昨亦宣布全面取消限購等20條措施，購買商品住房毋須審核購房人資格，同時取消轉讓限制年限，自取得房產證之日起即可轉讓。東莞昨晚也跟進調整，取消商品住房轉讓限制，並將購房最低首付比例統一調整為15%。

不過，野村證券中國首席經濟學家陸挺上周六在一場論壇中表示，「保交房」是解決問題的核心，「讓買房的人知道能拿到房子，是重建市場信心和秩序的重點」。「彭博行業研究」今年8月發布報告，根據2015年至今年上半年的預售數據，中國至少有4800萬戶期房未完工。

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