A股成交2.6萬億 滬深指數日升一成 救市出招陸港齊創新高 大行料短期續漲

瑞銀：A股短期表現可追H股

市場氣氛逆轉下，大行上調指數目標價，當中瑞銀中國股票策略究主管王宗豪調升MSCI中國年末目標至70點，以反映政策協調性改善、美國減息及即將實施的公司治理改革取得進展；而且由於市場情緒改善，倉位較低，該行預計短期動能在實際財政措施推出之前將持續，推出時間或可能在未來幾天或10月中旬；而內地股市在10月份表現較好，認為短期A股表現可能追上H股。

大摩：本月料加2萬億預算撐地方政府

大摩首席中國經濟學家邢自強（Robin Xing）及該行中國市場策略分析師王瀅（Laura Wang）指出，雖然政策調整意義重大，但仍未到決定性的萬億刺激再通脹的時刻。不過邢自強認為，政策制定者已開始對遏抑通縮有更大緊迫感，故對於其他政策的接受程度亦在提高。邢自強預期，內地將在10月下旬追加1萬億至2萬億元人民幣的預算，以支持地方政府融資及消費；同時，預期年底將再次下調政策利率10至20基點（1厘等於100基點），下調存款準備金率0.25至0.5個百分點。

對於A股，王瀅預期短期內至少會再有10%的策略性反彈，她偏好股息收益率和自由現金流相對於再貸款利率2.25%更高的A股公司，以及於內地香港雙重上市、其H股享有折讓的A股企業。她續稱下一階段倘若基本面或盈利改善情况進一步明朗，加上GDP增長持續復蘇，以及政府在未來數個月推出更多刺激通脹措施，認為市場有可能出現更持續的反彈，估值將達到上一次在2022年11月至2023年3月經濟重啟期間的水平。

分析：房地產措施好開始 行業現拐點

9月29日晚人行及各地方政府再發房地產政策「紅包」，人行對整體房貸定價機制的調整超市場預期，又落實降存量房貸利率等，廣州又直接全面取消限購（見另稿），滬深再進一步優化分區限購，帶動A股近30隻內房股漲停收市。

中信里昂報告指出，雖然剛過去周日公布的房地產措施力度低於市場預期，但認為是一個良好且迅速的開始，以達到中央政府要求為樓市「止跌回穩」目標。該行預期中央政府將會注入更多流動資金，以協助樓市去庫存，從而解決供過於求的問題；雖然見效需時，但基本預測是內房市場將在2025年下半年觸底。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，30大主要城市的新房銷售宗數在過去一周按周升幅介乎61％至106%，是在政策制定者出招救市後令人鼓舞的現象，並相信中央政府今次堅定的立場下，未來政策將加快執行落地，要維持行業的股價則關鍵在於為不良開發商消化庫存。

中銀國際則認為地產行業出現顯著拐點的時點，政策落地進程也有加快，降準、政策利率下調、存量房貸款利率下調均已經落地，一線城市行政政策也開始放寬；預期後續政策會持續發力，市場對於後續財政政策的期待提高，倘若專項債或特別國債能夠及時落地，預計能夠對經濟修復起到明顯作用，同時提振市場信心，料能夠帶來一波房地產成交的復蘇。

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