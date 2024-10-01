明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

A股成交2.6萬億 滬深指數日升一成 救市出招陸港齊創新高 大行料短期續漲

【明報專訊】內地救市救經濟措施源源不絕，A股三大指數繼續急升，深圳創業板昨天暴升15%，深證成指升逾10%，上證指數亦升8%（見表），市場情緒高漲下，兩市成交近2.6萬億元人民幣破紀錄新高，較2015年5月28日的2.36萬億高出2300多億。券商股為升市火車頭，除停牌的國泰君安（滬601211）及海通證券（滬600837）外，其他券商股全線升停板。瑞銀調高指數年底目標價，摩根士丹利則料短期內A股仍有一成的策略性反彈空間。另外，恆指昨日重上21,000點，港股成交亦破5000億港元。

瑞銀：A股短期表現可追H股

市場氣氛逆轉下，大行上調指數目標價，當中瑞銀中國股票策略究主管王宗豪調升MSCI中國年末目標至70點，以反映政策協調性改善、美國減息及即將實施的公司治理改革取得進展；而且由於市場情緒改善，倉位較低，該行預計短期動能在實際財政措施推出之前將持續，推出時間或可能在未來幾天或10月中旬；而內地股市在10月份表現較好，認為短期A股表現可能追上H股。

大摩：本月料加2萬億預算撐地方政府

大摩首席中國經濟學家邢自強（Robin Xing）及該行中國市場策略分析師王瀅（Laura Wang）指出，雖然政策調整意義重大，但仍未到決定性的萬億刺激再通脹的時刻。不過邢自強認為，政策制定者已開始對遏抑通縮有更大緊迫感，故對於其他政策的接受程度亦在提高。邢自強預期，內地將在10月下旬追加1萬億至2萬億元人民幣的預算，以支持地方政府融資及消費；同時，預期年底將再次下調政策利率10至20基點（1厘等於100基點），下調存款準備金率0.25至0.5個百分點。

對於A股，王瀅預期短期內至少會再有10%的策略性反彈，她偏好股息收益率和自由現金流相對於再貸款利率2.25%更高的A股公司，以及於內地香港雙重上市、其H股享有折讓的A股企業。她續稱下一階段倘若基本面或盈利改善情况進一步明朗，加上GDP增長持續復蘇，以及政府在未來數個月推出更多刺激通脹措施，認為市場有可能出現更持續的反彈，估值將達到上一次在2022年11月至2023年3月經濟重啟期間的水平。

分析：房地產措施好開始 行業現拐點

9月29日晚人行及各地方政府再發房地產政策「紅包」，人行對整體房貸定價機制的調整超市場預期，又落實降存量房貸利率等，廣州又直接全面取消限購（見另稿），滬深再進一步優化分區限購，帶動A股近30隻內房股漲停收市。

中信里昂報告指出，雖然剛過去周日公布的房地產措施力度低於市場預期，但認為是一個良好且迅速的開始，以達到中央政府要求為樓市「止跌回穩」目標。該行預期中央政府將會注入更多流動資金，以協助樓市去庫存，從而解決供過於求的問題；雖然見效需時，但基本預測是內房市場將在2025年下半年觸底。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，30大主要城市的新房銷售宗數在過去一周按周升幅介乎61％至106%，是在政策制定者出招救市後令人鼓舞的現象，並相信中央政府今次堅定的立場下，未來政策將加快執行落地，要維持行業的股價則關鍵在於為不良開發商消化庫存。

中銀國際則認為地產行業出現顯著拐點的時點，政策落地進程也有加快，降準、政策利率下調、存量房貸款利率下調均已經落地，一線城市行政政策也開始放寬；預期後續政策會持續發力，市場對於後續財政政策的期待提高，倘若專項債或特別國債能夠及時落地，預計能夠對經濟修復起到明顯作用，同時提振市場信心，料能夠帶來一波房地產成交的復蘇。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞