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中餐館次季收益較2019年跌兩成 有酒樓嘆兩難 乏人手礙創新 創職又恐不夠生意

【明報專訊】今年第二季中式餐館總收益錄得96.9億元，較去年同期下跌約7.2%，跌幅屬5個食肆界別中最大（見表），與2019年同期比更下跌近兩成。在本港經營3間中菜食肆的富信餐飲管理，其行政總裁周炳信說，受北上消費影響，公司今年首3季生意只恢復到新冠疫前約六成。他認為內地食肆的價錢和服務質素較本港更具競爭力，以冰鎮咕嚕肉為例，內地能以乾冰創新擺盤吸引食客打卡，惟本港因人手不足，多只能以最快的傳統方式上碟。

今年中秋圍菜三四千元 遜昔近半

本港及內地均有經營中式食肆的周炳信說，今年中秋節只做到一輪生意，圍菜單價介乎3000至4000元，有別昔日大時大節港人多願意以6000至7000元，甚至1萬元過節。周說，集團位於北角的「文華軒」現時午市有6名樓面，三分之一是兼職，雖有員工建議全部聘用全職維持質素，但他感到「兩難」，慨嘆由於未能保證生意額，不能貿然創造職位，否則不排除日後要解僱員工，又說即使旺季以時薪120元請兼職，都未能保證對方的服務水準。

政府鼓勵本港企業到內地創業，他表示集團有意到內地擴充，但申請相關資助計劃時，因為欲以新成立品牌申請而不符合申請條件，他建議政府可放寬大灣區創業資助門檻，以便本港公司以迎合市場的品牌、形象進軍內地。對於近年港人北上消費，他建議政府增加吸引市民留港消費的措施，舉例多邀請國際巨星來港演出，料「旅遊業旺，自然會帶旺飲食業」，又建議重推今年3月結束的「百分百擔保特惠貸款」，增加中小型企資金流。

黃家和料首3季600食肆結業

香港餐飲聯業協會會長黃家和推算，今年首3季本港約有600間食肆結業，主要受北上消費及旅遊業未恢復影響。他稱，本港約1.8萬間食肆，大部分是中小企，宣傳資源有限，建議政府因應近年盛行深度遊，開發應用程式整合資訊，協助推廣各區文藝活動，而非集中在某些地區舉辦盛事，否則人流無法惠及其他地區。

（施政報告前瞻系列）

相關字詞﹕食肆收益 飲食業 施政報告

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