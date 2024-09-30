尖東酒吧：生意未復疫情前一半 盛事封路反減光顧慾

仿美「朝啡夕酒」概念 靠創新建口碑

疫情前朱浩威自資或合資經營酒吧及餐廳，部分在疫情期間結業，考慮到不少員工失業，加上政府實施禁晚市堂食，他想起數年前到訪紐約首度接觸「朝啡夕酒」概念，於是萌生午市供應雞尾酒的想法，疫情期間以較低租金逆市開張，先後開設Avenue 75和B'hood推廣創新雞尾酒，員工亦有工開。他認為本地食客精明，要完全認識產品、覺得物有所值才會嘗試，因此員工會主動了解客人情緒及喜好，推介合適的雞尾酒，至於針對怕醜、不喜歡被推銷的客人，酒吧餐牌本身已加入不少資料，例如每杯酒的酒精濃度、風味簡介等，以便客人選擇。

朱浩威稱，工序複雜的雞尾酒不符成本效益，「不如開茶餐廳賣多幾杯奶茶」，但他說一心想推廣創新雞尾酒，亦不希望「本港小店」的品牌會漸漸失去特色，故着力研發新產品，其中的招牌雞尾酒「地啡」融合冧酒、伯爵紅茶及冷泡咖啡，並以白兔糖點綴添加本地元素；而創新的雞尾酒亦為酒吧及調酒師獲得不少獎項，為酒吧建立口碑，令生意可受惠。

倡政府發掘各區特色 與中小型品牌合作

疫後不少港人北上消費，朱浩威認為多年前已有此現象，問題是目前本港缺乏特色吸引遊客，「刺激市道不外乎購物和食物，若兩者機械式管理就會失去多元」，建議政府多了解各區情况，並多與中小型品牌而非局限於大集團合作舉辦活動，建構獨特品牌活動吸客。

（施政報告前瞻系列）