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尖東酒吧：生意未復疫情前一半 盛事封路反減光顧慾

【明報專訊】從事酒吧行業20多年的朱浩威在新冠疫情間逆市開張，先後在尖東開設兩間酒吧，疫後經濟不似預期，加上不少客群移民，朱浩威慨嘆生意未恢復至疫情前的一半，但他稱「香港人精神就是打不死」，冀以維持口碑及服務吸客。政府近年多次在尖東一帶推動盛事，他說相關部門因無人機表演提早封路，反而減低市民光顧意欲，加上吸引人流成效有限，「反而令整條街變靜」。他建議當局準確投放資源，發掘各區旅遊特色並多與中小型食肆合作，「令城市重添動力」。

仿美「朝啡夕酒」概念 靠創新建口碑

疫情前朱浩威自資或合資經營酒吧及餐廳，部分在疫情期間結業，考慮到不少員工失業，加上政府實施禁晚市堂食，他想起數年前到訪紐約首度接觸「朝啡夕酒」概念，於是萌生午市供應雞尾酒的想法，疫情期間以較低租金逆市開張，先後開設Avenue 75和B'hood推廣創新雞尾酒，員工亦有工開。他認為本地食客精明，要完全認識產品、覺得物有所值才會嘗試，因此員工會主動了解客人情緒及喜好，推介合適的雞尾酒，至於針對怕醜、不喜歡被推銷的客人，酒吧餐牌本身已加入不少資料，例如每杯酒的酒精濃度、風味簡介等，以便客人選擇。

朱浩威稱，工序複雜的雞尾酒不符成本效益，「不如開茶餐廳賣多幾杯奶茶」，但他說一心想推廣創新雞尾酒，亦不希望「本港小店」的品牌會漸漸失去特色，故着力研發新產品，其中的招牌雞尾酒「地啡」融合冧酒、伯爵紅茶及冷泡咖啡，並以白兔糖點綴添加本地元素；而創新的雞尾酒亦為酒吧及調酒師獲得不少獎項，為酒吧建立口碑，令生意可受惠。

倡政府發掘各區特色 與中小型品牌合作

疫後不少港人北上消費，朱浩威認為多年前已有此現象，問題是目前本港缺乏特色吸引遊客，「刺激市道不外乎購物和食物，若兩者機械式管理就會失去多元」，建議政府多了解各區情况，並多與中小型品牌而非局限於大集團合作舉辦活動，建構獨特品牌活動吸客。

（施政報告前瞻系列）

相關字詞﹕施政報告 旅遊業 酒吧業 盛事經濟

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