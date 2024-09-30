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業界倡放寬烈酒稅 信可帶動消費 夜生活減 食肆酒吧早吃早喝吸客

【明報專訊】當前經濟是好是壞，商界、各行各業的從業員、基層市民總是感受至深，面對近年的挑戰，站在最前線的一群如何發揮港人「打不死」的精神生存求變？對於官員提到的機遇，他們感受到多少？又如何準備迎接？《施政報告》10月16日公布，本報連載各行業訪談，了解他們如何挺進，以及對政府、對《施政報告》有什麼政策建議。

新冠疫情改變港人生活習慣，飲食業、酒吧等都想方法自強，如推前服務時間，有蘭桂坊食肆酒吧周末提早營業以「早午餐」吸家庭客，有酒商重點推銷餐前酒，配合港人提早「happy hour」的新習慣。業界同時期望政府政策配合，多個政黨及酒商業界建議《施政報告》推出放寬烈酒稅措施，促進夜經濟及酒業貿易。港九罐頭洋酒伙食行商會建議烈酒稅由100%減至20%，會董張浩東料能加強本港與鄰區競爭，成為內地烈酒在國際銷售的「跳板」；蘭桂坊協會總監張素媚相信減稅能節省飲食業成本，從而帶動消費。

明報記者 施晉宇【系列一】

次季酒吧收益較疫前跌25%

蘭桂坊協會料減稅助省成本

今年第二季酒吧總收益約3.4億元，較疫前2019年同期跌約25%（見表）。張素媚稱，今年首三季生意額較疫前少兩三成，而因應疫後市民減少夜生活，部分食肆及酒吧在周末及假日提早營業，上午11時至下午3時推「早午餐」吸引家庭客。她稱疫後市民消費謹慎，料寬減酒稅能增加市民選擇及消費意欲，「為夜經濟注入動力」，舉例節省的成本可增聘員工及增加表演，帶動從業員生計及提升服務質素。

有提早營業推「早午餐」吸家庭客

旅發局數據顯示，今年首7個月約579萬名非內地旅客訪港，較2019年同期跌逾三成。下月有德國啤酒節，張素媚稱大部分蘭桂坊食肆及酒吧預約滿額，反映本港夜生活仍具吸引力，建議政府寬減稅項刺激市道外應加強海外宣傳，如吸引更多會展獎勵旅遊等高端訪客。

意酒商：配合疫後消費模式 推廣餐前酒

意大利金巴厘集團是全球第六大烈酒集團，其港澳區總經理張浩東說，集團在亞洲市場的佔比很小，考慮到其增長潛力，數年前部署進軍亞洲，前年來港設分公司，去年生意額有雙位數增長。他留意到疫後市民減少夜生活，酒吧happy hour亦由下午5時半提前至3時，為配合疫後消費模式，集團重點透過盛事及展銷推廣意大利餐前酒文化，例如在今年香港餐飲展邀請本地廚師製作廣東菜配合意國雞尾酒，又在超市等零售點及網上示範製作國民雞尾酒「阿佩羅橙光（Aperol Spritz）」，帶產品「入屋」。

稱盛事助刺激消費 主題重複或礙成效

近年本港推動盛事，集團參與了6月在西九舉行的「Waterbomb Hong Kong」，張浩東分析與啤酒相比，雞尾酒在大型活動的售價具競爭力，及予參與者新鮮感，稱該活動中收入「成績很好」。他認為盛事能增加消費者體驗，有助刺激消費，但消費者同時要求有獨特故事和體驗，他建議當局日後舉辦活動時聯合不同地方文化，否則主題重複或會令消費者感到沉悶而影響成效。

政府2007年放寬葡萄酒、啤酒及其他酒精濃度少於30%酒類飲品稅率，翌年全免，當時政府發言人解釋，寬減不包括烈酒是考慮到烈酒對健康的影響較大。前財政司長唐英年提過，當年取消遺產稅及紅酒稅後，政府收入「因減得加」，早前他再建議政府考慮取消烈酒稅，相信能為本港製造就業機會及展銷批發等機遇。

明報記者

（施政報告前瞻系列）

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