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的士扣分制一周 涉濫收費兜客 首司機扣10分

【明報專訊】《的士司機違例記分條例》本月22日起生效，司機濫收車費、兜路、拒發收據等可扣3至10分，兩年累計扣15分或以上須停牌一段時間。新制實施不足一周便有首名司機被扣分。運輸署昨回應查詢稱，一名的士司機被法庭裁定干犯相關表列罪行，分別為濫收車費、兜客及沒將計程表設定於紀錄位置，被扣10分。

同時犯3項 扣最高分罪

根據運輸署紀錄，由22日至27日中午，有一名的士司機被法庭裁定干犯《條例》表列罪行，分別為濫收車費、兜客及沒將的士計程表設定於紀錄位置。署方稱，根據《條例》計算分數時，如個案涉及多於一宗表列罪行，而罪行由同一作為構成，定罪者會被扣最高分數的罪行。就上述個案，有關司機被扣濫收車費分數，即被扣10分。

運輸署表示，會密切留意記分制實施情况，與警方和司法機構保持密切聯繫，整理有關投訴及經法例訂定程序而在記分制下被扣分的個案數字。

正研的士攝錄 年內諮詢

有建議稱政府應考慮強制所有的士必須在車廂安裝攝錄系統，以便司機與乘客爭議時執法部門可提取影像檔案作客觀佐證，運輸署稱政府正研究，探討建議可行性和相關事宜，包括有關措施如何能有效保障的士司機和乘客、私隱方面考慮、裝置牽涉安裝和日常開支費用等。當局計劃今年內諮詢的士業界意見，之後再向立法會匯報。

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