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維港首錄水龍捲 紅磡泳池「登陸」瞬散 林超英：幸海泳客在陸上 梁榮武籲目擊速回室內

【明報專訊】紅磡海邊昨午出現水龍捲，位置貼近多個屋苑，是天文台首次在維港錄得相關報告，幸無傷亡報告。天文台前台長林超英形容水龍捲「登陸」紅磡大環山泳池外的海邊梯台。當時泳池正舉行比賽，不少市民在池面及看台，香港氣象學會發言人兼天文台前助理台長梁榮武稱，水龍捲絕對有可能令人受傷，提醒市民目擊水龍捲時盡快回到室內。

泳池觀眾：體積細不快 多驚歎拍攝沒走避

昨中午約12時半，水龍捲出現於紅磡對開，持續最少兩分鐘，北角、啟德及黃大仙均有人目擊。根據現場影片，水龍捲移向大環山泳池，底部離開水面後，白色螺旋繼續移動，數秒間由下至上消散。影片未見有人在池內游泳，但池面及看台均有泳手及觀眾。該泳池昨舉行「飛躍龍城國慶游泳分齡邀請賽」，有觀眾向本報稱，比賽因下雨暫停，其間水龍捲出現，最近時離自己約100米，但覺得水龍捲體積細、不太快，且在近岸位置散開變成雨粉，故不害怕。他稱身旁市民較多驚歎及拍攝，不見有人走避，比賽其後亦重開。

鄰近住戶：事前不覺風雲變色

紅磡海逸豪園住戶王小姐最初於眼角看到「白色嘢捲捲下」，細看發現為水龍捲，形容水氣高不見頂，不斷向岸邊移動，而附近泳池看台坐滿人，對此感害怕。她稱事發前不算太大雨，亦不覺風雲變色，「個天光光哋」，事後天空如蒙上一層霧，能見度變低。

林超英昨於社交網站形容水龍捲從海上「登陸」大環山泳池，影片屬珍貴紀錄，又稱從未見過水龍捲接近登陸時在海上留下白色軌迹，「究竟是甚麼東西？」他其後再發帖稱，綜合影片及現場問了一些途人及釣魚者，相信登陸地點在大環山游泳池外海邊梯台，該處當時風勢猛烈，幸好平時在梯台下海的泳客全在陸上，否則不堪設想。林又引述在數十米外酒店海旁釣魚的朋友說，當時無大風的印象，林認為顯示水龍捲範圍很小。

梁：按以往分析可達強風烈風

梁榮武則稱，維港面積相對香港水域來說較小，水龍捲在維港出現機率相對低，以影片估計，是次水龍捲影響範圍約數十米，風速不算太低；按天文台以往分析，本港水龍捲強度可達強風甚至烈風，但與外國、內地相比不算強，影響範圍亦遠較颱風小。

天文台高級科學主任韓啟光稱，受高空擾動影響，本港昨日天氣不穩，隨雷雨區發展，天文台中午約12時30分接報維港內出現水龍捲，是1959年有紀錄以來首次在維港有相關報告。他解釋，當大氣環境不穩且有合適大氣配置，雷暴雲團及積雨雲的旋轉氣流向下伸延，觸及水面會形成「水龍捲」，有一定隨機性，出現時間短，但有可能伴隨強烈狂風雷暴，建議市民留在室內安全地方。

相關字詞﹕大環山泳池 天文台 水龍捲

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