仁濟縫針案 控護士病人助理虐兒 心悅仍危殆 家屬失望院方未認人為失誤

【明報專訊】4歲女童黎心悅5月因跌傷頭到仁濟醫院縫3針後心臟驟停致腦病變，至今仍危殆，院方曾公開強調負責縫針的護士和用手固定心悅的病人服務助理跟足程序。38歲的黎父在事發5天後報警，經近4個月調查，警方昨於葵青區拘捕26歲護士及62歲病人助理，涉嫌對所看管的兒童或少年人虐待或忽略，並落案起訴。心悅至今仍靠鼻胃管餵食和儀器呼吸，黎父稱每日都苦等水落石出還心悅公道，家屬又對醫管局及仁濟至今未承認事件是否涉及人為失誤非常失望。
林志釉：可投訴護士失德 申民事索償
本身是律師的病人政策連線主席林志釉表示，註冊護士受護士管理局監管，病人家屬現時可向護管局投訴涉事護士專業失德，亦可向涉事護士和病人服務助理申請民事索償，證明涉案人員未能履職並對事主切實傷害，以申請金錢補償。林稱，民事索償可和刑事審訊同時進行，但須事發後3年內向法院申請。
心悅自5月25日因跌傷到仁濟醫院急症室求醫接受頭部縫針至今4個月，一直在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，在病牀度過5歲生日，目前仍依賴鼻胃管餵食和呼吸機治療，仍然危殆。
一直協助心悅家屬的立法會議員陳穎欣引述黎父稱，家屬對終有涉案者被控非常感觸，希望可還女兒公道。「每日都在苦等，我女兒心悅好慘，得幾歲就被人搞成咁，昏迷在病牀，只希望盡快水落石出，應該為事件承擔責任的人，必須要為自己做錯的行為負責！」
陳穎欣：家屬每日苦等真相還公道 明開記招
黎父歡迎檢控進度有新進展，冀刑事檢控能盡快完成，透過審訊還心悅一個公道，彰顯公義。陳穎欣認為檢控能起阻嚇，亦證明事件嚴重程度，必須查明真相。她又引述家屬稱，醫管局及仁濟醫院至今未承認過事件是否涉及人為失誤，家屬非常失望及不滿。
陳又稱，心悅父母由事發至今一直承受愛女昏迷危殆帶來的心痛和精神折磨，明天上午她將陪同黎父開記者會進一步回應。他們十分感謝警方調查及迅速拘捕，令事件有突破進展。
明提堂 醫局稱兩人停職續全力治療
警方昨稱，新界南總區重案組經深入調查及向律政司徵詢法律意見後，早上於葵青區拘捕26歲及62歲本地女子，所涉罪名為「對所看管的兒童或少年人虐待或忽略」，現已落案起訴，案件將於明天在沙田裁判法院提堂。據了解，被捕女子分別是涉事護士及病人助理。
醫管局昨稱，兩名參與心悅縫合手術程序的員工將暫停職務，醫院將遵循現行人力資源政策處理此案，又稱對病人及家人深切關注，將繼續全力提供適切治療及支援，而因案件已進入司法程序，醫管局不進一步評論。
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