仁濟縫針案 控護士病人助理虐兒 心悅仍危殆 家屬失望院方未認人為失誤

林志釉：可投訴護士失德 申民事索償

本身是律師的病人政策連線主席林志釉表示，註冊護士受護士管理局監管，病人家屬現時可向護管局投訴涉事護士專業失德，亦可向涉事護士和病人服務助理申請民事索償，證明涉案人員未能履職並對事主切實傷害，以申請金錢補償。林稱，民事索償可和刑事審訊同時進行，但須事發後3年內向法院申請。

心悅自5月25日因跌傷到仁濟醫院急症室求醫接受頭部縫針至今4個月，一直在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，在病牀度過5歲生日，目前仍依賴鼻胃管餵食和呼吸機治療，仍然危殆。

一直協助心悅家屬的立法會議員陳穎欣引述黎父稱，家屬對終有涉案者被控非常感觸，希望可還女兒公道。「每日都在苦等，我女兒心悅好慘，得幾歲就被人搞成咁，昏迷在病牀，只希望盡快水落石出，應該為事件承擔責任的人，必須要為自己做錯的行為負責！」

陳穎欣：家屬每日苦等真相還公道 明開記招

黎父歡迎檢控進度有新進展，冀刑事檢控能盡快完成，透過審訊還心悅一個公道，彰顯公義。陳穎欣認為檢控能起阻嚇，亦證明事件嚴重程度，必須查明真相。她又引述家屬稱，醫管局及仁濟醫院至今未承認過事件是否涉及人為失誤，家屬非常失望及不滿。

陳又稱，心悅父母由事發至今一直承受愛女昏迷危殆帶來的心痛和精神折磨，明天上午她將陪同黎父開記者會進一步回應。他們十分感謝警方調查及迅速拘捕，令事件有突破進展。

明提堂 醫局稱兩人停職續全力治療

警方昨稱，新界南總區重案組經深入調查及向律政司徵詢法律意見後，早上於葵青區拘捕26歲及62歲本地女子，所涉罪名為「對所看管的兒童或少年人虐待或忽略」，現已落案起訴，案件將於明天在沙田裁判法院提堂。據了解，被捕女子分別是涉事護士及病人助理。

醫管局昨稱，兩名參與心悅縫合手術程序的員工將暫停職務，醫院將遵循現行人力資源政策處理此案，又稱對病人及家人深切關注，將繼續全力提供適切治療及支援，而因案件已進入司法程序，醫管局不進一步評論。

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