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「三代熊貓齊推」 海洋公園擬仿韓拍片發展IP

【明報專訊】中央向本港贈送的兩隻大熊貓目前正於海洋公園隔離。海洋公園銳意利用熊貓創造商機，主席龐建貽認為本港集齊「老中青」三代熊貓，「其實幾得意的安排」，可「三代一齊Sell（推廣）」。他亦提及或會參考韓國熊貓「福寶」拍攝紀錄片的方式，冀打造獨特的香港熊貓IP（品牌形象或特色）吸引更多旅客。本地戲院將上映「福寶」紀錄片，海洋公園已安排在紀錄片播放前加插兩隻港產新生熊貓的短片。

韓熊貓YouTube頻道吸粉145萬

熊貓「福寶」是在韓國自然誕下的熊貓，負責照料的「愛寶樂園」曾推出《熊貓來了》、《福寶和爺爺》等節目，展示熊貓日常生活及「福寶」與飼養員的互動，又在社交媒體上載「福寶」日常短片，定期舉行生日會等活動，售賣各類周邊產品，為園方帶來收益。「愛寶樂園」2020年起在YouTube上載「福寶」相關短片，頻道訂閱數字由45萬大增至目前145萬。「福寶」在本港亦受歡迎，「福寶」告別韓國的紀錄片《再‧見熊貓福寶》即日起在本港上映優先場，今明兩日的場次幾近滿座。

龐建貽昨於商台《在晴朗的一天出發》提及，或會參考韓國做法，但未必完全一樣，「紀錄片一定會有」，亦希望可一併包含6隻在港大熊貓，令人聯想到香港，「看看怎樣塑造差不多屬老中青熊貓的大家庭……一家人如何去做一些有趣、有創意的故事」。龐又透露，海洋公園會安排《再》在本港戲院播放前先播出兩隻港產新生熊貓的短片。

莊太量：要加港特色 可添金融元素

中文大學經濟學系副教授莊太量認為，韓國及內地上載熊貓生活片段均有良好效果，而且直播、拍攝短片等成本較低，可「長做長有」，但香港僅有室內場地，或令拍攝素材或主題有限制。莊強調，香港在打造熊貓IP時要注重加入香港特色，甚至可在塑造熊貓故事上加入金融元素。

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