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人幣港元同走強 顯資金流入

【明報專訊】人民幣及港元匯率偏強，加上本港拆息全線向上，或顯示資金流入中港市場物色投資機會需求增加。其中反映熱錢流入股市的一周拆息升79.99點子（1厘等於100點子），至5.16393厘，是3月27日以來的6個月最高，另昨再有銀行向金管局貼現窗拆借33.1億元資金。離岸人民幣兌1美元更曾升穿7算關口，曾報6.9707，在岸價更連升4日。彭博社稱，國有大型銀行大規模買美元，遏制人民幣升值速度。

彭博：大行買美元遏人幣升值

港元兌美元匯率持續偏強，由上周五曾見7.7952，逐步升至昨高位7.7736，為8月5日見7.7697元以來最強。港元拆息全線連日抽升，反映投資港股的港元資金需求增加外，分析相信亦與9月底季結的資金需求有關。與樓按相關的1個月拆息連升6日，昨天升11.19點子，至4.18752%，是8月6日報4.23756%以來最高。至於隔夜拆息升103.63點子，至5.39857%，更是去年12月29日後9個月高位。中長線拆息方面，3個月拆息升7.39點子，至4.14464%，是本月9日以來最高；6個月及12個月拆息均見本月19日以來高位。

人民幣持續造好，兌每美元中間價報7.0101，已上調253點子，而在岸價收市再創逾16個月新高，報7.016，全周累升0.56%，且連升兩周。分析認為，內地或無意讓人民幣急速升值或貶值，故大型銀行或入市吸納美元，緩和人民幣升勢，並估計在下周國慶長假期前，人民幣匯價不會升穿7算。

相關字詞﹕熱錢 拆息 港元 人民幣

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