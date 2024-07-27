明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

恒指升795點逼近2萬 成交破3000億逾兩年新高

【明報專訊】內地「放水」救市攻勢浪接浪，繼中央「組合拳」救市後，昨早傳出內地擬向銀行注資萬億元人民幣及上海接力派消費券「冲喜」，早段港股已升逾300點。到午後新華社公布，中共總書記習近平主持中央政治局會議表示要「實施有力度的降息」，並提出內房要止跌回穩，帶動港股愈升愈有。恒指曾升逾800點，衝越5月高位，創去年7月以來14個月新高，昨以近全日高位收市，大升795點，報19,924點。大市成交金額3028億元，是2022年3月以來最多。

9月期指今日結算前夕，期指率先突破2萬點大關，收報20,027。期指夜市交易進一步再升最多逾600點，9月期指高見20,689；10月期指高見20,807，高水逾百點。

恒指昨高開173點後升幅一度收窄至47點，其後彭博引述消息人士稱，中央正考慮向國有銀行注資1萬億元人民幣，加上上海市政府向餐飲、住宿、電影、體育領域將發放5億元人民幣消費券（見另稿），刺激中港消費股發力炒。午後新華社公布習近平主持中央政治局會議，分析研究當前經濟形勢和工作，當中提及要有效落實存量政策、加力推出增量政策，提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

夜期曾再升600點 北水淨流入60億

港股午後一度急升824點，高見19,954點，恒指最終升795點或4.16%，收報19,924點；國指升321點或4.75%，收報7086點；科指更爆升285點或7.3%，收報4209點。北水南下合計淨流入59.93億元，終止連續兩日流出。

科網股為升市火車頭，京東（9618）升10%，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）升6%至7%，齊創逾一年新高。中央政治局會議提到要樓市止跌回穩，內房股勁升，龍湖（0960）、華潤置地（1109）升幅逾兩成，是升幅最大兩隻藍籌，中海外（0688）升15.6%。政治局稱要提振資本市場，平保（2318）升8%，中壽（2628）升半成。

高盛指政策推動反彈 或難治本

高盛機構經紀部門報告顯示，中國股市周二錄得2021年3月以來最大單日淨買入，為過去10年內次高水平，買盤幾乎完全是由增持好倉的投資者主導。雖然基金全線買入各類中國股票，但以A股為主，H股次之。

高盛首席中國股票策略師劉勁津為首研究團隊表示，中國的貨幣刺激措施足以催生又一輪政策推動型反彈，但「可能不足以從根本上扭轉局面」。

股評人料利10月市况

黃金周成交勢減

資深股評人郭思治表示，港股連續3日升市兼超大成交，相信今日期指結算會進一步升至2萬點，清理年初以來開設的淡倉，將有利10月的市况；但下周內地開始黃金周長假期，缺乏北水支持下成交勢將減少，不排除大市趁機適度調整。他續稱，連日超大成交明顯是外資基金已進場，過去一段時間基金的港股持倉都偏低，要追表現只好「焗追」，而且不會是短線炒作，要作中期吸納。

上 / 下一篇新聞