全日制幼園申請 七成准加費 增28間

教局：審批考慮財政營運

至於473間半日制資助幼稚園中，教育局稱15間（3.2%）獲准加費，另有458間（96.8%）學費維持不變。此外，局方仍在處理23間幼園的學費申請。

教育局稱，審批學費申請時主要考慮幼園的整體財政和實際營運狀况，調整開支項目一般包括薪酬調整、改善師生比例、改善學校設施等。倘幼園申請較大幅度學費調整，須向教育局提供預算開支，包括教師人數和薪酬、各支援人員的人數和薪酬、其他營運開支（如校舍維修和租金支出）。局方亦可要求幼園補交資料，評估幼園建議的收支預算是否合理，確保家長可受惠於計劃。

沒參加計劃 有幼園學費10萬

個別參加計劃的幼稚園有收取學費，翻查教育局「收費證明書」，以太陽島英文幼稚園（卑路乍街分校）全日幼兒班（K1）為例，每年學費8160元。至於沒參加計劃的幼稚園，一般學費較高。香港培正小學（幼稚園）的K1上午班，一年總學費48,530元；九龍塘啓思幼稚園K1上午班一年總學費67,800元；青衣學之園幼稚園K1上午班一年總學費86,400元；維多利亞（君匯港）幼稚園K1上午班一年總學費達109,626元。