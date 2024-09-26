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全日制幼園申請 七成准加費 增28間

【明報專訊】全港約有1009間幼稚園，教育局昨日表示，截至本月2日，已審批705間參加「幼稚園教育計劃」（下稱計劃）的幼園學費申請。計劃下604間全日制或「長全日制」幼稚園，其中429間（71%）獲准加學費，較去年401間多28間；174間學費不變，有1間減學費。

教局：審批考慮財政營運

至於473間半日制資助幼稚園中，教育局稱15間（3.2%）獲准加費，另有458間（96.8%）學費維持不變。此外，局方仍在處理23間幼園的學費申請。

教育局稱，審批學費申請時主要考慮幼園的整體財政和實際營運狀况，調整開支項目一般包括薪酬調整、改善師生比例、改善學校設施等。倘幼園申請較大幅度學費調整，須向教育局提供預算開支，包括教師人數和薪酬、各支援人員的人數和薪酬、其他營運開支（如校舍維修和租金支出）。局方亦可要求幼園補交資料，評估幼園建議的收支預算是否合理，確保家長可受惠於計劃。

沒參加計劃 有幼園學費10萬

個別參加計劃的幼稚園有收取學費，翻查教育局「收費證明書」，以太陽島英文幼稚園（卑路乍街分校）全日幼兒班（K1）為例，每年學費8160元。至於沒參加計劃的幼稚園，一般學費較高。香港培正小學（幼稚園）的K1上午班，一年總學費48,530元；九龍塘啓思幼稚園K1上午班一年總學費67,800元；青衣學之園幼稚園K1上午班一年總學費86,400元；維多利亞（君匯港）幼稚園K1上午班一年總學費達109,626元。

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