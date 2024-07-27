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七成半直資校准加學費 平均4.7% 5年高 女拔19年來首加 聖保羅男女連續兩年增一成

【明報專訊】全港53間直資中小學獲准今學年加學費，佔整體逾七成半，平均加幅達4.76%，為近5年新高。傳統名校拔萃女書院由津校轉直資約20年以來首次加費，最新中一至中六生每年學費4萬元，加幅5.3%。另一名校聖保羅男女中學中一學費增至79,700元，加幅達10.08%。不同直資學校代表均提到，加學費會用作境外交流開支、校園工程等，以提供更佳的校園體驗。

逾百私校國際校准加 1申請被拒

全港有70間直資學校，教育局昨日公布加學費申請結果，稱截至上月31日共收到53間直資中小學申請，悉數獲准加學費；另有73間私校、64間國際學校獲准加學費，平均加幅分別為5.36%及4.53%，僅1份國際學校的申請被拒。

女拔：用於校舍維修STEM教學

拔萃女書院自2005/06學年轉以直資模式營運以來，學費維持每年3.8萬元。翻查資料，女拔曾在2020年擬加學費至4萬元，惟校方最後決定撤回加價申請。女拔發言人昨日回覆本報時表示，「由津校轉直資，19年來不加學費也算是紀錄」，又說若以最新調整，學費每月只需增加少於200元，認為加幅合理。校方又稱，學費收入將用作校舍維修及保養，以及教與學活動、STEM及資訊科技等課外活動。

去年已加費一成至72,400元的聖保羅男女中學，今年再獲准加費一成，中一學費增10.08%至每學年79,700元。其附小學費今年亦獲准加10%至每學年77,800元。拔萃男書院及附小學費均獲准上調3.5%，中一及小一學費分別增至59,860元及55,000元（見表）。

教界稱成本漲 人手較資助校多

直資學校議會主席陳狄安表示，學校申請加學費有不同原因，稱近年電費等營運成本上漲，加上不少直資學校的教師人手較資助學校編制多，以開辦更多高中選修科及推行小班教學，倘局方津貼未能完全覆蓋支出，直資學校在平衡財政狀况後就有可能申請調整學費。他又指出，新冠疫情後，學校陸續復辦海外遊學團等課外活動，當中機票價格及不同項目的報價均有上漲。

直資學校香港青年協會李兆基書院今學年中一總學費27,440元。校長連鎮邦說，該校每年加費約3%至4%，校方每年讓中二至中五生免費參加內地交流活動，盼讓學生見識，開支來自學費。此外，他稱近年校內有不同工程，包括更新電腦室設備，將桌面電腦轉為流動電子裝置，並在飯堂裝冷氣機，盼「照顧學生所需，提供更佳校園體驗」。

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