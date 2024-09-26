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久未聽聞 教聯震驚 倡警方分享破案經驗

【明報專訊】黃大仙警區發現有童黨在學校等地方煽惑學生加入三合會，又收取「保護費」，教聯會副會長、立法會議員鄧飛對事件感到震驚，稱已一段時間未有聽聞童黨收保護費等問題，相信屬個別事件，但關注在校內抑或社區發生，建議警方將破案經驗與其他學校分享。香港學校訓輔人員協會顧問李建文提醒教師觀察校內情况，例如會否有同學變成「特權分子」，若發現可疑情况，可向警方的學校聯絡主任求助。

黃大仙區學校聯絡委員會副主席、中學校長劉瑤紅認為區內童黨問題並不普遍，而區內學校對違法及欺凌問題「零容忍」，一直與警方及家長做滅罪和防罪教育工作。

校長籲教師留意「特權分子」

本身為中學校長的李建文認為，學校平日要營造關愛環境，與同學形成互信，當同學受威嚇時會敢於求助；教師亦要觀察校內情况，例如會否有同學變成「特權分子」，包括買食物時不用排隊、常請客、使用名牌產品，或常有一群人聚集在廁所或梯間。

李續稱，當觀察到可疑情况時勿掉以輕心，可求助警方聯絡主任，聯絡主任入校、面見學生主要是傳達正確價值觀，雖然並非作刑事調查，但可發揮阻嚇作用，令學生明白校方已留意到相關行為。他期望警方打擊青少年罪案之餘，更重要是揪出「幕後黑手」、「真正黑社會大佬」，避免再有青少年誤入歧途。

鄧飛呼籲家長多留意子女，如關心他們放學後去向；街坊如見穿校服青年在街上流連，可聯絡校方跟進。

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