久未聽聞 教聯震驚 倡警方分享破案經驗

黃大仙區學校聯絡委員會副主席、中學校長劉瑤紅認為區內童黨問題並不普遍，而區內學校對違法及欺凌問題「零容忍」，一直與警方及家長做滅罪和防罪教育工作。

校長籲教師留意「特權分子」

本身為中學校長的李建文認為，學校平日要營造關愛環境，與同學形成互信，當同學受威嚇時會敢於求助；教師亦要觀察校內情况，例如會否有同學變成「特權分子」，包括買食物時不用排隊、常請客、使用名牌產品，或常有一群人聚集在廁所或梯間。

李續稱，當觀察到可疑情况時勿掉以輕心，可求助警方聯絡主任，聯絡主任入校、面見學生主要是傳達正確價值觀，雖然並非作刑事調查，但可發揮阻嚇作用，令學生明白校方已留意到相關行為。他期望警方打擊青少年罪案之餘，更重要是揪出「幕後黑手」、「真正黑社會大佬」，避免再有青少年誤入歧途。

鄧飛呼籲家長多留意子女，如關心他們放學後去向；街坊如見穿校服青年在街上流連，可聯絡校方跟進。