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涉收保護費踢入會 拘43童黨 最細14歲 黃大仙學校機舖找目標 逼每周交400元

【明報專訊】黃大仙警區過去兩個多月拘捕43名青少年，最年輕者僅14歲，發現有三合會背景的童黨在區內學校、遊戲機中心、籃球場等青少年熱門聚腳地方，涉威逼和利誘他們加入三合會，並藉此操控他們犯罪。其中有童黨成員威嚇並毆打同學，以收取「保護費」，有受害人每周被要求交300至400元「保護費」，長達半年，共涉8000元。警方相信已瓦解4個以青少年為骨幹的團伙，大部分骨幹成員就讀區內學校。

教局稱學校有指引 嚴重應上報

教育局回覆本報表示，一直為學校提供清晰指引，以處理嚴重的學生行為問題，包括童黨活動等，學校應就每宗個案制定和執行跟進方案，並將較嚴重個案通知該局；若懷疑出現童黨活動，應主動求助警方。

教聯會副會長、立法會選委界別議員鄧飛對事件感到震驚，惟相信屬個別事件（見另稿）。

金錢毒品引誘 毆打禁錮逼就範

黃大仙警區刑事部督察莫嘉豪表示，有三合會背景的童黨在學校、娛樂場所、遊戲機中心、籃球場、桌球中心等青少年熱門聚腳地，煽惑他人加入三合會，以金錢及毒品吸引青少年，灌輸未成年者毋須負刑責的概念，以擴大團伙勢力，並利用青少年作為犯罪工具。他說當有人試圖拒絕，骨幹成員會以毆打、勒索及禁錮形式威逼就範。

有受害人要交半年 總額8000元

警方派員到上述地方蒐集情報，發現團伙成員大多就讀區內學校，今年7月19日至本周二（24日）拘捕37男6女，介乎14至21歲，涉嫌干犯煽惑他人成為非法社團成員、自稱三合會成員、傷人及毒品案、收帳引起的刑事毁壞、管有攻擊性武器、勒索及盜竊等。

據警方調查，有受害人每周須向童黨交300至400元「保護費」，長達半年，總額達8000元。據悉有童黨可於同一時間向10多人收取保護費。

組織：青少年嚴重朋黨個案較去年多

香港遊樂場協會「新境界」社區支援服務計劃隊主任尹潔燕表示，計劃支援東九龍區被捕青少年及家長，警方獲被捕青少年及家長同意後，會將個案轉介至協會。

她說該會去年4月至今年3月處理537宗青少年個案，但今年4至8月已接觸到311宗，嚴重或朋黨個案均增加。

尹潔燕又表示，不法分子很多時利用似是而非的說法誤導年輕人，告知他們年紀小又無案底，甚至試圖灌輸其犯事後果非常輕微，「但當然後果不是他們（年輕人）想像中咁簡單」。

黃大仙警區刑事部督察吳澤鉅呼籲，如自己或身邊人受不法分子滋擾，應立即舉報，免更多人受害。他重申年齡非犯案「擋箭牌」，未成年亦要負刑責，自稱三合會成員或煽惑他人成為非法社團成員相關罪行最高可判監3至5年。

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