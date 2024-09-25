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降準減息組合拳 放水萬億救市 內地5000萬戶供樓年省1500億 促進消費投資

【明報專訊】內地三大金融監管機構昨日公布一系列金融寬鬆政策，規模超過市場預期。人民銀行行長潘功勝公布，下調政策利率7天期逆回購利率0.2厘至1.5厘，引導存貸利率同步下調，並將在近期下調存款準備金率0.5個百分點，今年內視乎市場流動狀况再降0.25至0.5個百分點，意味年內或向金融市場釋放1.5萬至2萬億元（人民幣，下同）長期流動資金，同時配合多項措施為房地產和股市提供資金（見表）。

年內或再降準 最多放水2萬億

內地經濟增速近月持續放緩，市場認為昨日公布一連串的「政策組合拳」有助提振市場信心，並為進一步發行國債提供流動性支持，但當局仍需在房地產、地方財政、社會福利等加強財政政策刺激。

人行昨日未有就上述措施提供確實實施時間，只稱將於近期逐項發布政策文件或公告。潘功勝表示，近期降準0.5個百分點，向金融市場提供約1萬億元長期流動資金，及後銀行業平均存準率將降至6.6%，與國際上主要經濟體央行相比，還有一定空間。另外，政策利率下調將帶動各類市場基準利率下調，預期中期借貸便利（MLF）利率可降約0.3厘，貸款市場報價利率（LPR）、存款利率等也將隨之下調0.2至0.25厘。由於本月LPR已在上周五（20日）公布，ING銀行預期政策利率會在10月下調，不過彭博經濟研究則預料政策利率會於今日與MLF利率一併下調。

人行亦會指導銀行下調現有按揭貸款利率。潘功勝表示，今年5月放寬全國按揭利率下限後，新造按揭在基準利率減點幅度擴大，擴大與現有按揭的利差。因應不同時間、地區和銀行按息不一，人行預期現有按息降幅平均約0.5厘，政策將惠及5000萬戶家庭、1.5億人口，每年平均減少家庭利息支出總額約1500億元，有助促進擴大消費和投資，並減少提前還貸。

分析：前零碎措施效小 集中發力方向正確

ING銀行大中華區首席經濟師宋林認為，現有按息下調有助緩解家庭開支壓力，並可能為未來幾個月的消費提供支持，但目前居民更傾向儲蓄，並不能完全轉化成對消費的刺激。至於人行罕有同時減息降準，宋林稱現時銀行並非缺乏資金，而是市場情緒低迷，缺乏高質量貸款需求，不過減息刺激融資，降準亦會間接支持信貸活動。他認為人行過去推行的零碎措施效果有限，但美國減息帶動人民幣升值後，當局毋須受限於匯率穩定，人行今次多項措施集中發力是朝正確方向發展，若中央繼續大規模推動財政政策，經濟增長趨勢或可於第四季恢復。

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，人行降準釋放流動資金，除了作為置換MLF的流動性管理措施，亦是為加快國債發行提供流動性支持，屬刺激經濟的財政政策，例如為基建投資提供資金；事實上，8月以來內地已加快國債發行。該行維持今年內地經濟增長4.8%至5%的預測，料經濟刺激措施效果在明年會更明顯。

野村倡直接注資穩樓市 匯豐籲用特別國債

雖然內地大手放寬貨幣政策，但經濟活動的支持較為間接，多間大行認為內地仍需加強財政政策力度。野村報告指出，僅靠金融政策不足以遏止經濟放緩，中央政府財政政策刺激應佔主導地位，例如直接提供資金穩定房地產市場、增加向貧困群體的退休金支付、提高向地方政府的轉移支付等。匯豐則認為，財政部可考慮利用特別國債擴大「以舊換新」消費補貼金額和適用範圍，並為7月擴大消費20條措施中提及的託兒、養老等服務提供支持。

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