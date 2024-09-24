入境主任涉瞞保險秘撈 騙前女友保單佣金

伙前同事虛報代理 3人否認串謀詐騙

3名被告為游昇浩（29歲）、鄧梓洛（37歲）及鄧善堯（32歲，女），同否認兩項串謀詐騙罪；游另否認一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。游於2018年9月至2020年10月間任職入境事務主任，現報稱教師。據廉署資料，游涉收保險公司的佣金及津貼約11萬元；鄧梓洛、鄧善堯及其他人涉收佣金及津貼約2萬元。

控辯雙方承認事實指出，游昇浩於2017年加入大都會人壽保險任職保險代理，鄧梓洛是游及鄧善堯的上司，亦是鄧善堯的胞兄；涉案8份保單於2018年12月至2020年2月間簽下，入境處於案發時段從未收到游報稱從事外間工作。大都會人壽先後向游的戶口入帳約11萬元，游則分開4次向鄧梓洛匯款約9萬元。

控方傳召7名投保人作供，其中一名余姓女子為游的前女友，她供稱二人於2019年2月在Ig上認識，同月成為戀人，至5月游以考慮二人將來要儲蓄為由，建議及安排她與保險代理梁智廣簽下一份危疾保險；兩個月後二人因感情轉淡分手，事後她才知道保單中介人一欄寫上梁及游的資料。余表示，「我由開始到簽保單，到分手都唔知游昇浩係一個保險經紀」，她同意自己協助廉署調查時，曾稱她認為游利用二人的感情促使她買保險及出賣她的信任。

另一投保人游華添為游昇浩的朋友。游華添供稱，2020年2月，他在游昇浩推薦下與梁簽保單，其保單的中介人為梁及游昇浩。其餘投保人稱，他們從被推銷至簽約的過程中只接觸鄧善堯或梁智廣，他們不認識游昇浩，但游卻成為他們保單中介人之一。案件今續。

【案件編號：ESCC2737/23】