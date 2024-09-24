港大生上訴得直申保護令 特首上周發證明書 「感激」刺警案判涉國安 須指定官審

申請人張敬生提出人身保護令申請，昨被帶上庭，由資深大律師彭耀鴻、大律師關文渭及梁麗幗代表；答辯人為懲教署長，由資深大律師呂世杰和大律師何卓衡代表。案件上周六首次開庭，申請方在申請文件中指張在獄中行為良好，應獲三分之一減刑，要求懲教署即時釋放，當時法官張慧玲要求傳召壁屋監獄監督柯孫煒作供，表示會由法官高浩文處理。

法官黎婉姬昨甫開庭表示，行政長官於9月21日發出證明書，確定本案涉及國安議題，須由指定法官處理。彭耀鴻根據《監獄規則》69條（1）條，指囚犯可因行為良好等獲減刑，無資料顯示張在獄中有怠慢等違反紀律的表現。彭稱張上訴成功後的最早獲釋日期為今年6月，現時距離減刑命令已10天，距離最長須服刑期50天，該10天「永遠無法追回」，對署方仍未就張的表現作評估感驚訝。

稱現距減刑命令已10天

申請方促先准保釋免致不公

案中爭議《規則》第69（1a）條是否適用，當中列明被裁定干犯國安罪行的囚犯，除非獲懲教署長信納不會作出不利國安的行為，否則不得獲減刑。彭指某人牽涉國安罪行與他實際干犯危害國安罪行不同，張承認的煽惑他人有意圖而傷人罪與國安無關，若法庭在聽取雙方理據後，最終拒絕張的人身保護令申請，張便返回監獄繼續服刑。彭重申人身自由是最基本的權利，張是年輕人，為免對張造成「不可挽回的不公」（irremediable injustice），法庭應先讓張保釋。

懲教方：國安罪定義闊不應狹窄詮釋

呂世杰回應稱，根據《維護國家安全條例》，國安罪行定義廣闊，法庭不應狹窄地詮釋，况且懲教署長至今仍未決定張是否可提早獲釋，故張無權這樣做，署方有基礎繼續羈押他。呂又稱，若申請方挑戰署長作出評估或決定的酌情權，應申請司法覆核，而非人身保護令，法庭應駁回後者，而在等待期間張應繼續「留在監獄」（stay in the prison）。黎官一度問呂會否同意她有權批出保釋，呂同意，但稱「不應該」。

申請方質疑煽惑傷人如何危國安

答辯方：3年前與今情况未必一致

彭耀鴻回應時形容呂的說法輕率（flippant），又稱若把張敬生承認的煽惑傷人罪視為違反國安的罪行，是「極為令人憂慮」（extremely alarming）。彭提到張3年前仍然面對宣揚恐怖主義罪，當時他亦在高院成功申請保釋，現時香港已「由治及興」，看不到張如何危害國安。

呂世杰要求休庭索取指示，其後稱3年前與今天情况未必一致，法官稱法庭會考慮申請人是否有危害國安，懲教一方有其他理據便應提供資料說明。呂申請押後案件至今天，黎官最終批准今日繼續處理保釋申請，10月3日就人身保護令申請展開正審。

【案件編號：HCZZ 75/24】

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