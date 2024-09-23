出外比賽行李多 特製輪椅不能摺 往返機場「有一萬個不方便」

「訓練兩小時 車程逾兩小時」

免費巴要走勻各區 唯有搭的

現時有20名全職殘疾運動員居於體院，其餘近百名兼職運動員每周須3至4天來回體院訓練。陳浩源說，傷殘人士體育協會（殘協）可安排復康巴士免費接載運動員，但復康巴一般要走勻各區接人，車程耗時，「訓練兩小時，但來回坐車都超過兩小時」，故很多人自費搭的士。

但最教他們頭痛的是往返機場，陳指運動員年均出外比賽集訓至少10次，像他每次都會帶兩個29吋行李箱、輪椅及球拍等，普通4人的士難容納，只能預約5座位新款大的士，他曾因截不到適合的士遲了一小時到機場；又稱特製輪椅如損壞需時9個月維修，曾有非預約的士司機扔其輪椅上車，令他很心痛。

贊助130運動員的士往返機場

Uber：一年後商擴大資助否

為支援殘疾運動員追夢，Uber與殘協合作，贊助15名上月代表本港出戰巴黎殘奧的運動員以的士往返機場。Uber稱，未來一年會繼續贊助逾130名殘疾運動員全年免費預約坐Uber Taxi往返機場參加國際賽，一年後會與殘協商討是否延長及擴大資助至往返體院。

另外，Uber自2017年推出收費與普通「UberX」一樣的「Uber Assist」服務，提供該服務的司機經各殘疾人士協會培訓，至今有約500名相關司機，Uber稱正增加資源今年培訓多300人。