港後繼無人 退役陳浩源嘆輪椅羽球「變回零」 擬設學院助殘障者找資源走出社會

陳浩源2008年因交通意外失去左腳，當年23歲，如今回望未覺挫敗，反而可能有點「因禍得福」；自小熱愛足球、羽毛球的他曾幻想當運動員，但一直未有機會獲專業培訓，沒想過殘疾人士資源更少，他靠自學輪椅羽毛球慢慢闖出一片天，「那時覺得，無人試過就我來吧！正正是因這份獨特推動到我向前」。

獨力闖出一片天 孤單最大挑戰

由零開始獨自將一項運動職業化並不易，陳浩源說，運動員生涯最大挑戰是孤單和孤獨。10多年前網上沒那麼多教學片，他只能託其他殘疾運動員出外參賽幫忙拍攝輪椅羽球賽片段，靠翻看影片摸索技巧。他說，即使有教練，以及短肢組等其他殘疾羽毛球運動員隊友，但僅他一人是在輪椅上打球，在場上面對的限制無人共鳴，「你講的語言好像外星人一樣，無人明白……有時就會沒動力」。

苦功漸見成果，他多年來代表本港出賽屢獲佳績，上屆輪椅羽毛球首次成為殘奧項目，他首戰便奪銅牌，今屆殘奧再下一城摘銀，考慮到身體狀况未必在4年後仍能全程投入，決定退役。他說退役沒掙扎，只遺憾即使願意免費教也沒人接棒，輪椅羽毛球運動在港又要回到起點。

體能要求每小時推椅40田徑圈

陳浩源說，輪椅羽毛球對體格要求較高，平時練體能，一小時內要在輪椅推40個標準400米田徑場圈，確未必每個肢體殘障人士適合，但認為，人才少，歸因還是社會風氣限制了殘疾人士想像。他說，自2017年殘疾運動員計劃全職化後，在港做殘疾運動員待遇已有改善，反而是很多人覺得殘疾者做運動只是「玩玩吓」，「政府在這方面應多推廣，大力點告訴別人，運動員也可以是殘疾人士的職業」。

他透露退役後計劃成立學院，助殘障人士及SEN學生，「將所有殘疾人士帶晒出條街度先」，按其需要配對資源，讓他們有信心走出社會，助社會共融。

明報記者 孫澤芳