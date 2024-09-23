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葉兆輝：如知是精神病人 警可先加強防禦

【明報專訊】38歲思覺失調男子日前在北角家中疑病發襲擊家人，遭警員開槍擊斃，精神健康諮詢委員會委員葉兆輝昨日形容事件是悲劇，認為若警方到達現場後得知對方是精神病患者，或預知有危險情况，可在防禦工作上做更多，例如穿上保護衣、持盾牌等，以避免使用會致命的方法。

葉兆輝在無綫節目《講清講楚》表示，現時仍有不少針對精神病人的迷思和誤解，甚至有歧視情况，認為要有效處理相關突發事件需提升社會各界的知識及裝備，同時改善態度，期望各方以同理心看待精神病患者，給予基本尊重及理解，又強調應增強地區精神科支援。

回應學童自殺

指疫下成長期有缺乏

對於今年開學後發生學童自殺事件，本身是港大防止自殺研究中心總監的葉兆輝說，新冠疫情導致學生未能上面授課，形容他們於成長期間「缺乏咗啲嘢」、「冇咗嗰段時間打好根基」，而當時受影響的高小生現已陸續升上中學，憂他們於學校可能遇上學業或人際關係方面的困難，認為社會未來一兩年仍要戰戰兢兢、密切關心學生情况。

未來一兩年仍要戰戰兢兢

葉兆輝又說，社會近年對精神健康愈趨重視，惟議題涉及的問題深而闊，學生出路窄、教師工作量多、家庭支援等的深層次問題未解決，未來是否要沿用應對學童自殺的三層應急機制仍待商討，強調學生面對的不止學業壓力，故長時間而穩定的支援十分重要。

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