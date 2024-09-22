林筱魯：年初成本攀融資難 測量師料指數將跌

【明報專訊】近月本港樓市趨淡靜，緣何今年首季公營工程投標價格指數仍續升？立法會發展事務委員會副主席兼資深規劃師林筱魯分析，當時工人工資和建材價格持續上升，而銀根緊張下，息口高企導致融資亦困難，故承建商落標時會將風險溢價（risk premium）反映在標價。測量師學會工料測量組主席魏志衡稱，隨着今年私人工程量進一步下跌，料公營工程投標價格指數於第二或三季下調。
建造商會：工人老化須添裝備增成本
除工資及建材價格高昂，建造商會長林健榮表示，現時工人老化，令成本增加和生產力下降，舉例以前工人日薪1500元能做100個單位工作（unit），但現在即使日薪升至1700元也只能完成50個單位，除因體力不支外，價值觀和生活習慣改變，如下午四五時已離開地盤，加上暑熱指數建議提供一定休息時間，即使輸入外勞總成本亦不低。他不反對為保障工人安全而增添設備，但總有一定成本。
房署：MiC普及後成本降
此外，林筱魯稱非所有香港地盤適合採用「組裝合成」（MiC）建築法，在設計和監管有一定審批要求，致成本增加。房屋署回覆稱，為提升生產力及縮短建造時間，會繼續應用創新建築科技，長遠隨着相關技術趨向普及成熟，建造效率增加，建築成本有望下降。