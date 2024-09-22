房會7項目建築成本越警戒水平 多項工程價格指數處高位 發展局：加強管控

立法會研究工務工程效益成本管理小組委員會周二將開會討論本港工程成本高昂原因。

明報記者 李淑瑤

投標價格指數新高 材料費工資皆升

每季編訂一次的投標價格指數，反映該季部門收到並接納的標書投標價格水平。一般除工人工資和物料成本外，價格指數變化還受整體工程量、環球經濟、公司策略、風險評估等因素影響。今年首季「建築工程投標價格指數」達1840，創歷史新高，從指數走勢而言，由2009年開始持續攀升，2015年和2016年升至高位，及後慢慢回落，2021年再次回升（見圖1）。

參考統計處「公營建築工程的材料成本指數」，主要建築材料如柴油、砂及混凝土磚成本價格今年6月均錄得按年升幅（見圖2）；「公營建築工程的工資指數」則顯示，土木工程合約和建築合約綜合工資，自今年2月起每季都錄得增長。而據承建商填報的工人工資，今年6月鋼筋屈紮工每日平均工資升至2334.3元，最低的貨車駕駛員亦有945.3元。

荔枝角收押所簡屋項目批價逾10億

此外，翻查政府今年1至3月批出的工程合約，批價逾10億元工程合約包括涉39億元的建造荔枝角收押所、涉20.2億元的小欖樂安排簡約公屋，以及涉32億元的屯門第54區及柴灣常安街／常平街簡約公屋等（見表）。

房署：單位建築成本視乎地理規模

房屋署回覆查詢稱，據統計處資料，過去一年大部分工種工資普遍上升，反映通脹、建築勞工短缺等因素，故同期房委會投標價格指數亦相應上升。被問到有7個工程項目因單位建築成本超出警戒水平，署方稱每個公營房屋項目均有獨特性，每單位建築成本視乎個別項目地理環境、規模、設計規劃、單位面積等因素有所不同；一般而言，若工程項目偏遠、規模細小，或遇到複雜地質及環境限制如地盤狹窄、噪音問題、斜坡等，單位平均建築成本會相應增加。

發展局表示，「建築工程投標價格指數」、「屋宇設備投標價格指數」和「土木工程投標價格指數」3項投標價格指數水平和變化，反映各工程類別最近中標價格走勢，並受多項因素影響，當中包括人工物料價格波動、承建商施工效率及生產力、承建商因應市場預期情况及荷載力所採投標策略等而產生一定程度的波幅。局方又稱，該局及轄下工程部門會密切監察工務工程各項成本的價格趨勢，採取適當措施以加強工程項目管控及成本管理。

林筱魯：公營程序繁複 拭目新措施

立法會發展事務委員會副主席兼資深規劃師林筱魯表示，私人工程同樣面對建築成本高昂挑戰，建築呎價隨時高過地價，以前市區建築呎價約4000多元，現升至5000至6000多元。他續稱，政府工程的設計、審批等程序比私營繁複，流程較長，承建商或將有關成本反映在標價。林一直倡議當局盡量壓縮行政程序，拭目以待當局今年內會有針對措施推出。

建造商會：減附帶設施要求 可減成本

建造商會長林健榮建議，政府建築應實而不華，減少附帶設施要求和三尖八角設計，相信有助減低成本。

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