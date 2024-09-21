研北都新土地促進市區重建 明年定方案諮詢

甯漢豪昨在高力領袖論壇致辭時稱，過去10年約1600幢私樓重建，平均每年約160幢，惟同期樓齡50歲或以上樓宇數目顯著增加，由約5000幢增至現時逾1萬幢，至2043年有關樓宇數目將接近現時2.5倍。她說北都面積佔香港三分之一，預計可提供50萬個新住宅單位，認為區內可提供新土地及新住宅單位，以紓緩舊區人口密集情况。

研轉地積比 重建戶遷新區

近年政府官員及市建局高層對於推動舊區重建項目，大多會提及利用交椅洲人工島提供新發展土地。去年11月甯漢豪以書面答覆立法會議員提問時，曾提到「政府會在今年內開展研究，探討以更具突破性的政策手段實施可行措施，利用未來交椅洲人工島核心商業區用地以外的部分填海土地，協助推動公私營舊區重建項目，以可持續方式解決市區老化問題」。

今年7月立法會發展事務委員會討論市建局工作，甯在會上向議員稱，當局啟動了研究利用交椅洲人工島及北都土地支援重建，例如新土地日後投地時要與市區重建掛鈎，以新措施鼓勵舊區居民搬到新發展區。

另外，甯漢豪昨致辭時又稱，今年至目前共完成278幢樓宇的檢驗工作，當中270幢外牆有危險，現正檢討強制驗樓計劃的罰則，並研究簡化檢控程序，以加強阻嚇，計劃年底前諮詢公眾。