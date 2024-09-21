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日學者：襲童案在日輿論激 排水共識難緩關係

【明報專訊】中日深陷深圳日本人學校10歲學生中刀身亡的震盪，此時兩國就福島核污水問題達成共識。東京大學政治學者川島真向本報分析，學童遇襲事件為今次外交成果蒙上陰影，形容在日本國內強烈輿論下，排水共識「非常不可能」有助中日關係正常化。

據知情人士早前預期，核污水問題會在年底前有進展。翻查資料，中國原子能機構副主任劉敬本月16日在奧地利舉行的國際原子能機構大會發言稱，「中方再次重申堅決反對日本排海」，日本代表則隔空反駁經處理後排出的非「污水」。

川島真說，今次中日磋商本來可為兩國關係正常化移除其中一個障礙，但學童遇襲令日本輿論對華反應非常強烈。他相信事件不影響中國邁向放寬水產進口，但兩國需小心管理關係，避免拾級而下。

共識料難阻遇襲風波發酵

東京大學東洋文化研究所研究員林泉忠說，中日不可能一兩日內就核污水問題達成協議，故不認為與學童遇襲案有直接關聯。他認為今次共識未必能阻止遇襲風波發酵，尤其在日本當地，因只有相關業界受水產進口影響。他說，日本社會對中國不信任情緒高漲，將影響自民黨總裁選舉及新首相對華關係，面對日本國內憤怒情緒，他評估中方推進放寬日本水產進口會快一點。

另外，對比中國外交部表明會「基於科學證據着手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口」，香港環境局回應的字眼更審慎，稱會向內地及日本當局尋求更多資料，並在保障食物安全的大前提下，按科學證據評估「可否逐步放寬」現時措施。

明報記者

相關字詞﹕福島核污水排放 日本人學校 中日關係

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