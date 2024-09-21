議員倡參考內地 飲食業籲速放寬

黃傑龍：有助增食肆競爭力

港府去年度就檢測日本進口食品的相關檢測開支約1057萬元，食安中心及漁護署檢測截至昨日未曾驗出輻射超標。香港日本食品及料理業協會創會會長黃傑龍回應稱，業界歡迎中日達成協議，本港在過去一年檢測結果百分之百達標下，隨着內地宣布放寬日本水產管制，進一步證明日本進口水產品安全，期望港府迅速放寬相關管制，相信有助增強本港食肆競爭力。他說本港一向有抽檢進口食品，若放寬日本進口水產後需要抽檢，相信業界會配合。

從事日本水產批發的力生控股集團，其主席高俊傑昨稱，業界歡迎本港跟隨內地逐步放寬日本水產進口限制。對本港業務而言，他說雖然香港禁令涵蓋的產品只佔整體批發量少於5%，但相信放寬禁令有助增加本地食肆及批發商的選擇。他透露，內地消費市場暢旺，集團早於新冠疫情前已計劃在深圳及廣州等大灣區城市發展日本水產批發生意，相信內地和本港兩地放寬禁令，一定會為業界帶來商機。

陳克勤：即使放寬 初期仍需抽驗

日本進口食品現時須由食安中心檢驗核輻射，才可於市場上供應。身兼民建聯主席的陳克勤相信，一旦放寬禁令，對在港日式餐廳及日本水產供應商而言是好事，商界就日本進口水產可「多一個選擇」。他認為食物安全始終是首位，即使日後放寬進口措施，在初期仍需抽檢以確保食物無受核污染。

選委界立法會議員陳凱欣建議政府向內地部門索取更多資料，視乎內地放寬政策，再決定本港相關措施，舉例率先放寬部分日本獨有海產，平衡食安風險及業界需要。她強調就日本進口水產措施「宜緊不宜鬆」，「不排除十年八載後對水產無影響」，但與其對水產食安抱着半信半疑態度，倒不如以其他國家食材取代，以增市民信心。

環境及生態局表示，得悉內地和日本主管部門就核污染水排海問題持續進行多輪磋商並達成共識，重申本港必須採取預防措施，以保障本港食安。