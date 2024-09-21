加入監測核水 華逐步解禁日水產 中日達4共識他國可獨立取樣驗 港：科學評核放寬否

有效參與監測後 中方始着手調整措施

外交部的新聞公告提到，兩國主管部門近期持續多輪磋商，就福島核污水排海問題達成以下4點共識：（一）日方明確將切實履行國際法義務，盡最大努力避免給人體和環境造成負面影響，並將持續展開海洋環境及海洋生態影響評估；（二）基於中國等所有利益攸關國的關切，日方歡迎在國際原子能機構（IAEA）框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，並將確保中國等所有利益攸關國有效參與其中，以及這些參與國的獨立取樣監測、實驗室分析比對得以實施；（三）雙方一致同意，本着對生態環境和民眾生命健康高度負責任態度，基於科學持續建設對話，妥善處理涉及排放的關切；（四）中方將在有效參與IAEA框架下的長期國際監測和參與國的獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據着手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。

日促即時撤限 華：反對擅排水立場沒變

日本共同社昨率先引述多名外交人士報道，東京和IAEA基本決定在IAEA框架下允許中國參加監測機制，同時日中政府磋商計劃擴充包括中國等國家的第三方職能，允許對海水和排放前的「核處理水」採樣。日本內閣官房長官林芳正昨午在記者會表示，希望中國透過以科學為基礎的討論，促進對福島核排放的「正確理解」，並要求中方即時撤銷對日本水產的進口限制。

中國外交部發言人毛寧昨午在例行記者會解釋，中方堅決反對日方擅自啟動排海的立場沒變化，與日方發表共識是為敦促日方切實履行安全監管等責任。另雙方下一步將討論監測核素種類、檢測方法等技術細節，以實現全面、有效、可信的長期國際監測。

被問發布時機 外交部：無關學童遇襲案

毛寧強調，共識文件並不意味中方立即全面恢復日本水產品進口，中方將於己方在技術磋商中所提要求得到充分滿足下，逐步恢復合規準的日本水產品進口，而有相關消息會及時公布。對於有日媒提到中日發布共識文件的時機與深圳日本人學校學生遇襲死亡案接近，詢問兩者是否有關，毛稱中日共識內容和發表時間是經過雙方密集磋商確定，兩者沒有關聯。

2011年3月東日本大地震和海嘯引發福島第一核電站核災，至去年核電站內儲存逾100萬噸經處理的核污水，日本政府為推進核電站「廢爐」作業，多年前計劃將核污水分階段排海。日方去年7月獲IAEA「開綠燈」後，8月24日開始首輪排放，中國內地即日全面暫停進口日本水產，香港亦同時禁止福島及周邊10個日本都縣的水產品進口。日本一直呼籲中方撤銷禁令，並曾向世界貿易組織（WTO）投訴。至今年8月25日，日方已完成第8輪核污水排放，累計排海逾6.26萬立方米核污水，放射性氚總含量10.2萬億貝可，低於每年22萬億貝可的限制標準。

（中國外交部網站／共同社）

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