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刺激二手交投 有業主蝕近兩成離場

【明報專訊】本港銀行減息後隨即刺激二手樓交投，惟部分業主仍要蝕讓離場。中原地產高級資深分區營業經理黃惠霞稱，美孚新邨位於萬事達廣場11號極高層C室，實用466方呎，原則一房改為兩房，減息後以509萬元售出，實呎10,923元。原業主2021年11月以580萬元購入後一直用作收租，現帳面蝕讓約71萬元，若連使費料實蝕約100萬元或約17%。

曼克頓山單位2078萬沽 賺逾倍

中原地產區域營業經理林家傑稱，同區曼克頓山3座中層B室，實用1126方呎，3房1套連工人套房，昨以2078萬元連車位易手，實呎18,455元，與同座同面積相近樓層B室2017年成交價相若。原業主2007年4月以約983萬元一手購入，帳面大幅獲利1095萬元或逾倍。

一手成交逾10宗 相若減息前

此外，市場消息稱，東涌映灣園3期12座一個極高層H室，實用927方呎，3房1套連多用途房間隔，望海景，減息後以939萬元成交，實呎10,129元。原業主2005年464.1萬元一手購入，持貨約19年，帳面獲利474.9萬元或逾1倍。

一手方面，昨日市場錄約10多宗成交，與減息前單日數字相若，當中不乏豪宅盤，其中新地北角現樓盤海璇II，昨以4572萬元連車位售出3座17樓B室，實用1155方呎3房戶，實呎39,586元。另外，由金鋑作為賣方的何文田傲玟，昨亦沽出兩伙，共涉6116萬元，包括1座23樓A室，實用1445方呎，3套房間隔，成交價3500萬元，實呎24,221元。至於會德豐藍田KOKO MARE昨連沽3伙，吸金逾2478萬元，全為實用432至441方呎兩房戶，成交價796萬至880萬元，實呎1.81萬至2.02萬元。

相關字詞﹕KOKO MARE 傲玟 海璇II 映灣園 曼克頓山 美孚新邨 蝕讓成交 減息

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