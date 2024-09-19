疏忽遲報學界賽遭DQ 足球名校董之英致歉冀酌情

【明報專訊】自2003/04學年起一直於沙田及西貢區甲組足球賽稱冠的仁濟醫院董之英紀念中學昨表示，該校因教職員疏忽，今屆賽事報名截止後一日才遞交申請，被拒絕參賽，校方如於本屆賽事缺席，該校需從甲組第二組別重新開始，意味今明兩個學年或失去學界精英賽參賽資格。該校稱對其足球學生及家長致以萬二分歉意，冀主辦方酌情處理該校參賽申請。
董之英紀念中學以「足球」為該校特色，多年來培育出32名加入港超聯的校友，包括去年杭州亞運港隊代表潘沛軒及龐焯熙。
校方昨表示，因遲了報名，上周五（13日）被香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會拒絕接納其逾期申請。翻查全港學界精英足球比賽的比賽資料，精英賽的參賽資格，包括新界地域中學分會6區冠亞軍，而港九地域中學分會則由有關比賽管理委員會選派。董之英為上屆沙田及西貢區甲一組足球賽冠軍，而今屆該區的甲一組分組表未包含董之英。
恐失兩年精英賽資格 稱學生無辜
學體會新界地域中學體育比賽手冊規定，各項目包括足球，組別升降應據上屆成績分配，重新參賽將被分配至第二組賽事。意味董之英紀念中學來年起需先參加沙田及西貢區甲二組，待升上甲一組後再獲得冠亞軍、即最快兩年後才能重獲學界精英賽參賽資格。
校方稱，如今屆缺席沙田及西貢區賽事，將讓球員「辛苦訓練的每一滴汗水都變得毫無意義」，更稱「無辜的足球學生卻要被迫經歷此等痛苦與失望」令人痛心，為向賽事主辦方提出酌情處理表達誠意，同時向足球學生和家長致歉，今日將舉辦「足球學生及家長心聲分享會」。
翻查董之英紀念中學足球隊成績，該校為精英賽四強常客，早年六度奪冠，2022/23學年則摘得季軍，上學年亦有球員獲「最佳射手球員」殊榮。該校多年來培育出多名校友效力港超聯不同球隊，去年以港隊身分出戰杭州亞運的潘沛軒及龐焯熙均為校友，前者在杭州亞運八強賽事射入歷史一球，淘汰伊朗，助港隊首度晉身四強。