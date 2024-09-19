疏忽遲報學界賽遭DQ 足球名校董之英致歉冀酌情

董之英紀念中學以「足球」為該校特色，多年來培育出32名加入港超聯的校友，包括去年杭州亞運港隊代表潘沛軒及龐焯熙。

校方昨表示，因遲了報名，上周五（13日）被香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會拒絕接納其逾期申請。翻查全港學界精英足球比賽的比賽資料，精英賽的參賽資格，包括新界地域中學分會6區冠亞軍，而港九地域中學分會則由有關比賽管理委員會選派。董之英為上屆沙田及西貢區甲一組足球賽冠軍，而今屆該區的甲一組分組表未包含董之英。

恐失兩年精英賽資格 稱學生無辜

學體會新界地域中學體育比賽手冊規定，各項目包括足球，組別升降應據上屆成績分配，重新參賽將被分配至第二組賽事。意味董之英紀念中學來年起需先參加沙田及西貢區甲二組，待升上甲一組後再獲得冠亞軍、即最快兩年後才能重獲學界精英賽參賽資格。

校方稱，如今屆缺席沙田及西貢區賽事，將讓球員「辛苦訓練的每一滴汗水都變得毫無意義」，更稱「無辜的足球學生卻要被迫經歷此等痛苦與失望」令人痛心，為向賽事主辦方提出酌情處理表達誠意，同時向足球學生和家長致歉，今日將舉辦「足球學生及家長心聲分享會」。

翻查董之英紀念中學足球隊成績，該校為精英賽四強常客，早年六度奪冠，2022/23學年則摘得季軍，上學年亦有球員獲「最佳射手球員」殊榮。該校多年來培育出多名校友效力港超聯不同球隊，去年以港隊身分出戰杭州亞運的潘沛軒及龐焯熙均為校友，前者在杭州亞運八強賽事射入歷史一球，淘汰伊朗，助港隊首度晉身四強。