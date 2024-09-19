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公私協作兩年66人參與 醫生：用資源聘人更好

【明報專訊】公立醫院精神科病患人數持續增加，醫管局前年5月起將「普通科門診公私營協作計劃」擴至精神科專科門診，邀請輕微情緒問題且病情穩定者轉由社區家庭醫生跟進。醫管局回覆本報數據顯示，截至今年7月底有66名精神科病人參與計劃。有精神科專科醫生質疑杯水車薪，資源用以聘請醫生或更有用。

計劃資助病人每年10次到私家醫生求診，收費50元等同醫管局普通科門診，醫生每次另可獲361.2元資助。醫管局回覆稱，截至7月底有519名私家醫生參加計劃，其中41人具備精神科相關專業訓練，而獲邀參加計劃的病人都適合在社區基層醫療繼續跟進，他們可從醫生名單按意願選擇醫生。

精神科專科醫生莊勁怡說，平均每個聯網少於10名病人參與，醫管局須檢討參與率低原因，並稱醫生資助額吸引力不大，「用這麼多資源，會否將錢用來聘請或培訓專科醫生更好？」

學者：須教育精神問題不一定看專科

中大社工系講師丁惟彬認為，家庭醫生有能力處理輕症並可減低標籤作用，但得悉部分備有精神醫學培訓的家庭醫生仍對處方安眠藥等有保留，認為須加強社會教育以改變風氣，讓大眾明白有精神健康問題不一定要看專科，可選擇其他支援。

精神健康諮詢委員會委員港大精神醫學系臨牀副教授張頴宗說，委員會最近會議未有談及上述計劃，但認同須檢討成效，例如「會不會病人覺得繼續這樣（留在精神科門診）也很穩定，來拿藥又有專科醫生，沒有原因要去家庭醫生？」他亦建議檢視其他下放精神科門診病人的途徑。

相關字詞﹕精神科 公私營協作計劃 醫管局 精神健康諮詢委員會 精神健康

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