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要聞

覆診者稱醫生現會多問 時間未增仍無法校藥

【明報專訊】患有思覺失調的61歲阿Wing（化名）去年接受本報訪問時談到，每次公院覆診會見不同醫生，只得寥寥數分鐘問診。他一直希望與醫生商討調校藥物，卻遲遲未有機會，他昨再受訪說早前疑因藥物問題引致抽筋和咬傷舌頭，一度留醫深切治療部，住院逾月期間終獲另一精神科醫生重新校藥，現時有感服藥副作用較小，病情更穩定，「可能之前每次覆診不同醫生就不敢轉藥，照開以前藥物」。

曾因藥物問題抽筋入ICU

20多年前起出現幻覺和幻聽的阿Wing，患有思覺失調、抑鬱、焦慮和睡眠癱瘓症，由公院精神科跟進，現時每3個月覆診。他說過去一年政府和社會更關注精神健康，有感現時覆診醫生會多問幾句，更詳細了解病徵，但每次仍由不同醫生看症，覆診時間與以往相若，「因為病人多，已經好好了，沒有辦法」。

社協倡持續提供社康外展

阿Wing每日要服用10多顆藥丸，其中一種藥日服9顆，他去年9月因家中藥物不足而停服數日，有天頭暈抽筋，更咬傷舌頭，幸好友人助召救護車。他最終在深切治療部留醫一周，轉送精神科病房約一個月，其間有醫生為他重新校藥和持續監察副作用，「醫生都話無理由每次要食9粒這麼多」，現時覆診已改用新處方。

跟進阿Wing情况的社區組織協會幹事阮淑茵說，阿Wing一直希望與醫生商量校藥，但每次覆診不同醫生且時間有限，到入院才有機會調校，身體卻已變差。她說阿Wing獨居、社交網絡較弱，需多些社區支援，曾有社康護士探訪卻只跟進約一年，認為醫管局應為有需要者持續提供外展。

日前北角警員開槍案死者亦患思覺失調，屬嚴重精神疾病個案，阮淑茵認為社康護士或個案經理可擔當監察和聯繫角色，及早識別個案惡化，並轉介至合適社區資源。她說雖然病患現可直接聯繫個案經理，惟曾聽聞有個案「3日都找不到人」，建議設立途徑讓患者及家屬在緊急情况下直接聯繫求助，例如透過「情緒通」精神健康支援熱線18111。

相關字詞﹕病人 思覺失調 精神科 精神健康諮詢委員會 精神健康

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