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睽違26年 飛機兩側升降「陪跑」 機場長跑賽11．17辦

【明報專訊】為慶祝機場三跑道系統年底全面運作，機管局、渣打銀行及田徑總會昨日宣布，將於11月17日舉辦三跑道系統十公里國際賽，為繼1998年慶祝機場正式啟用，事隔26年再有長跑賽事在機場跑道舉行。賽事將在現正封閉的「中跑道」舉行，參加者屆時可邊跑邊近距離感受飛機在兩側跑道如常升降，機管局形容此等體驗「一生人一次」。難得可在跑道比賽，報名費亦較高，以10公里賽事為例，來屆渣馬收420元，今次機場賽跑則收500元，貴80元。

下周公眾報名 費用貴過渣馬

賽事分3公里、5公里、10公里及10公里輪椅賽4個項目，名額共約1.2萬個，下周一至五（23至27日）開放予公眾報名（見表）。

目前機場以雙跑道系統運作，新建的第三條跑道前年起被編配為新的「北跑道」，配以舊有「南跑道」供飛機升降。原北跑道被改編為「中跑道」後一直關閉，機管局表示中跑道年底會重新投入運作，今次賽事旨在趁中跑道未復飛航班前，讓公眾有機會在跑道上競賽。

不影響航班 跑手須安檢

機管局機場運行執行總監姚兆聰稱，賽事在中跑道舉行，其間南北跑道如常運作，不會有航班因賽事需改期或取消。他說，中跑道與南北跑道之間分別至少有1.5公里距離，相信沒有安全問題，屆時亦會有多重封閉措施，確保跑手不會跑離封閉區。

跑手屆時需提早約兩小時在亞博館報到及接受安檢，其後乘大會穿梭巴士到機場禁區，在停機坪集合及起步，轉入中跑道後以順時針方式跑圈，一圈約5公里，兩圈10公里（見圖）。中跑道將按項目分4條賽道，每條約6米闊。

今次賽事名額較1998年時6000個翻倍，達1.2萬個，當中1000個預留予機場員工。10公里賽事分女子精英組、挑戰組及兩個非挑戰組，名額共8000個；5公里及3公里項目名額各2000個，輪椅組30個。

名額1.2萬 港鐵加班次

賽事將按項目組別分7個時間開跑，最早的女子精英賽上午8時10分開跑，壓軸為3公里賽事，下午1時半起步。田總行政總監伍于豪說，相信1.2萬名跑手不會同時間入機場，毋須擔心影響運輸承載力，但亦已與港鐵及運輸署溝通，比賽當日加開班次。

去年11月舉行的港珠澳大橋半馬拉松廁所不足，出現參賽者長時間等候等問題，伍強調會汲取類似賽事經驗和教訓，確保有足夠補給站、廁所及接駁巴士，暫定起點及終點各設廁所及補給站。

10公里賽事將設獎金，冠軍至少可獲7500美元（約5.9萬港元）。女子精英組接受曾跑出40分鐘內的人報名，田總主席關祺稱，目前10公里女子世界紀錄為30分01秒，大會正邀請海外精英跑手參賽，盼今次賽道較平坦，可刷新世界紀錄，目前已聯絡排世界前十名的3至4人。

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