李赴京港洽談會 吸內企助外闖 百官商隨行 聚焦金融科創物流

簽170項目 招商總額460億

京港洽談會由京港雙方輪流主辦，過去兩年是在12月及11月底舉行，今年提早於9月中在北京舉行。李家超周四（19日）上京，出席周五起一連兩日的會議，在北京期間，他會出席國家工業和信息化部與港府有關新型工業化的合作協議簽署儀式。

財政司長陳茂波等官員，以及逾百商會代表及工商界企業領袖也會上京（見表），部分人早前曾隨李家超出訪東盟國家。據內地早前相關公布，會議期間預計將有一批京港合作成果展示，並有一批重大項目簽約，擬發布雙向投資招商引資項目170個，招商總額420億元人民幣（約461億港元），涉及企業融資、科技合作等，而兩地金融、商務、文旅等部門將簽署一系列合作協議。

廠商會：發揮聯繫人功能

將隨團北上的廠商會副會長梁兆賢從事出版及文化業務，他稱北京文化產業蓬勃，港府亦支持文創發展，料雙方有不少合作空間，而他任職的企業在北京也有投資文化產業園，以及舉辦港青北京創業活動，他將透過今次京港洽談會，與內地單位商談合作。他說，洽談會是雙向的，港方冀內地企業及資金來港，而目前經濟發展速度減慢，內地企業也希望借助香港平台「走出去」尋找商機及融資，香港便能發揮聯繫人功能。

會議增設「投資香港」活動

李家超昨出席行政會議前說，今年的京港洽談會以「優勢互補、共創繁榮」為主題，舉行15場專題推介活動和配套活動，並首次增設「投資香港」主題推介活動，圍繞香港獨特優勢、營商環境、服務京港兩地企業合作措施等方面活動，並會聚焦金融、科技創新及商貿物流3個香港極具優勢的產業。近年力言「拼經濟」的李家超表示會全力推廣香港優勢，吸引更多內地企業利用香港走向國際市場，以及促進兩地企業的交流合作。

另外，美國眾議院早前通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，要求行政部門撤銷香港駐美國經濟貿易辦事處享有的特權與豁免。李家超昨就此再次嚴厲譴責，重申法案詆譭香港國安法律、抹黑香港人權狀况，而美國卻擁有最嚴厲和廣泛的國安法例，並會在競爭處於下風時，藉國安為名攻擊對手，包括多次針對內地和本港。

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