觀塘表匠獲牌「創歷史」 團體促公開申請機制保傳承

最快11月遷駿業里行人天橋底

佘伯20年前起在觀塘裕民坊擺檔，2009年因前妻患病而赴內地，錯過食環署工匠普查，其後無牌經營。據區議會文件，新址位於駿業里行人天橋底旁行人路，每年牌照費和攤位費共3458元，攤位面積不得超過0.4乘0.5米。

食環：2010年起不批 屬特殊個案

昨日觀塘區議會食物環境衛生委員會會議上，有區議員關注新址面積制定標準，食環署回應稱是根據佘伯現時經營位置大小所定，已取得對方同意。至於未來如何處理同類申請，該署稱早於2010年已不再發牌，形容這次屬特殊個案。最終無人反對下委員會通過向佘伯發牌。

佘伯說對獲發牌感到開心興奮，惟對會上沒有討論牌照繼承權感到可惜，「現在我都不敢期望，希望寄託在下一代人，我都年紀大了」。

團體倡准繼承牌照 再做工匠調查

袁智仁稱對食環署「特殊個案」說法感到失望，認為署方有必要公開申請工匠牌的機制，「我覺得署方應該更清晰讓工匠或公眾知道，一個工匠怎樣可以申請到工匠牌，而不是要其他工匠重走6年過程」。他指工匠牌照無繼承權，現時不少工匠年邁，希望政府可考慮工匠牌照繼承權，以延續手藝。

他關注目前發牌機制以2009年工匠普查為依據，「但問題是15年前的調查，為何可以決定現在工匠的牌照，決定他們是否一個工匠呢？」他促請當局重新做工匠調查，檢視全港工匠人數及如何保育手藝。他關注未來深水埗、九龍城將有大型重建，認為市建局作為重建的推手，有責任處理工匠如何延續手藝。

袁智仁指工匠是一個文化承傳，除了食環署外，文體旅局等亦應參與保育，「要主動地去承傳，而不是只用食物環境或衛生角度去處理」。他感慨觀塘重建後不少居民和商舖陸續搬離，只有工匠仍有機會留下，「如果他們都走了，觀塘就只會變成一個港鐵站的名字，就不是一個我們熟悉的社區」。

唐女士光顧佘伯已經7、8年，形容對方為人隨和，收費較便宜，希望佘伯手藝得以延續，「有手藝的當然希望傳承下去，畢竟現在修表的人真的很少」。