17案全審結 控方呈逾5000證物

連同涉案213人，警方當年在驅散行動中共拘捕242人，他們報稱為學生、護士、救護員、教師、社工、工程師等，眾被告於2019年11月20日下午被安排到6個裁判法院提堂，以西九龍和九龍城裁判法院的被告人數最多，分別涉80和60人。因人數眾多，有案件當時延至凌晨才處理完畢。

警方昨日散庭後見傳媒，東九龍總區重案組高級督察潘崇禮稱，213名被告中，有200人遭定罪，其中189人被判監29至64個月，11人判入教導所，另有6人被裁定罪名不成立，7人潛逃離港。就脫罪被告歐育婷，律政司以案件呈述方式提出上訴，要求法庭發拘捕令，但因歐去年1月已離港，律政司其後撤回申請。

警：判刑反映嚴重程度

東九龍總區刑事部（行動）警司黃奕隆表示，油麻地暴動案第一宗審訊由2022年4月開始，至去年12月最後一案審理完畢，本案以被捕人數、規模和複雜程度而言都是史無前例，對警方是大挑戰；審訊期間控方共傳召逾500人次證人和呈上逾5000件證物，過程漫長。

潘崇禮稱，判刑反映案件的嚴重性和暴力程度，過去有判辭形容本案是香港有史以來最嚴重和最暴力的暴動，示威者猶如一支熟練軍隊，進退攻守有組織，溝通排陣純熟，案發後現場滿目瘡痍。黃奕隆則感謝市民支持、律政司協助和警方團隊，在面對挑戰時保持專業精神。黃重申市民集會和遊行時須守法，警方不容忍破壞社會安寧的非法行為。

（反修例風暴）