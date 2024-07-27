理大外暴動案 200人定罪 警稱「史無前例」 最後8人囚50至54月

官指計劃周詳有備而戰

同案3人脫罪 12人認罪

8名接受判刑的被告為林樂進、林迪倫、劉思琪、梁健朗、譚啟沖、謝承峯、蘇定楠及馮文杰。同案另有3人被裁定罪名不成立；另有12人認罪，早前被判監禁3年至3年4個月。

辯方求情 有稱進修有稱父母病

暫委法官黃雅茵引述辯方求情稱，林迪倫和馮文杰分別自小立志成為教師和消防員，因本案而要放棄理想，林沒有自暴自棄，分別擔任補習教師和興趣班導師，更考取料理證書；梁健朗和謝承峯的父親分別中風和患癌，蘇定楠的母親亦患上癌症；謝會協助寮屋區居民；蘇候審時考取地盤業不同牌照，已準備在獄中報讀商業管理遙距課程。

黃官表示，案發前數天網上有人號召營救理工大學內的示威者，高峰時期油尖旺區有約2000人聚集，大部分人穿戴頭盔、護目鏡等，暴動於周詳計劃下發生，示威者「有備而戰」；示威者過程中投擲了250枚汽油彈、密集投擲雜物和回擲催淚彈，路上火光熊熊，暴動時間歷時約45分鐘，在警方驅散後仍有零星示威。

警方在現場搜出不同攻擊性武器，包括玻璃樽、雨傘、伸縮棍，港鐵設施和街燈受到損壞，影響主要道路交通，對市民安全造成滋擾。

黃官同意案中無證據顯示眾被告有安排和號召的角色，以及他們在暴動外有其他違法行為，他們被搜出的口罩、生理鹽水為防禦性物品，不會視為加刑因素。

部分被告減刑兩至4月

黃官以監禁4年半為量刑起點，因應部分被告家人的身體狀况、候診期間未有自暴自棄努力更生及犯案時年輕，給予兩至4個月減刑。黃官最終判處林樂進和譚啟沖監禁4年半，劉思琪、梁健朗和蘇定楠監禁4年兩個月，林迪倫監禁4年3個月，謝承峯和馮文杰監禁4年4個月。

【案件編號：DCCC 800/20、577/21】

明報記者

（反修例風暴）

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