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小紅書多路線攻略 有人「逆線」登山獲提醒港左上右落

近年政府鼓勵深度旅遊和特色主題旅遊，希望遊客以更「貼地」方式感受香港的風土人情，內地「小紅書」網站亦出現不少香港行山遠足及騎單車路線推薦攻略，當中不少路線由網紅博客試行試騎，以第一身感受分享，其中一條熱門路線就是到大嶼山登山到天壇大佛。有網紅在「小紅書」發文稱，昨發生意外的羗山道較深圳的登山道路更陡峭，幾乎要落地推車，同一帖文引來港人留言提醒香港道路左上右落，指網上分享騎單車的照片調轉方向行駛，甚為危險。

大嶼吸引內地客 蓮塘可推車過關

事實上，不少內地人「全副裝備」來港，指可挑戰3座甚至4座「大山」等，包括天壇大佛、大帽山、飛鵝山及太平山；亦有人即興而行，今年6月就有兩名內地旅遊博主騎着深圳共享單車，由蓮塘口岸過關，沿途向途人問路，花了7小時到達尖沙嘴重慶大廈，全程逾40公里，兩人騎單車的影片獲3萬多個「讚好」。

有熟悉單車遊的人士表示，新冠疫情後通關，不少港人北上騎單車遊，也有不少內地單車友來港，並指有單車友選擇在蓮塘/香園圍過關，因為推着單車就可過境。

政府近年積極經營新界單車徑網絡，旅發局網頁亦設有騎單車八大路線「穿越古蹟與海岸風景」，包括沙田至大美督、東涌迪欣湖等，網頁提供出發前小貼士，提醒如果必須在道路上騎車，加緊注意路面情况，遵守交通燈號、道路標記，切勿進入快速公路及行車隧道。

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