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內地單車網紅遊大嶼 落大斜炒車遭旅巴輾斃 警指羗山道坡度大彎多 資深教練：不適合一般人

【明報專訊】大嶼山發生奪命交通意外。一名31歲內地女子來港踏單車，昨午途經羗山道下斜彎位時失控人車倒地，被反方向駛至的旅遊巴輾過重傷昏迷，被救護員當場證實死亡，經調查後旅遊巴司機涉嫌危駕致死被捕。消息稱，死者為熱愛踏單車的內地網紅「海莉子Hayley」，她經常分享在不同地方「騎行」片段。警方提醒羗山道等坡度大及彎多路窄，技術要求高，建議市民因應能力選擇騎行路段。

反方向駛至輾過 旅巴司機被捕

被旅巴輾斃的31歲女子姓潘，據悉為廣東茂名人，持雙程證來港。消息稱她是內地網紅「海莉子Hayley」，經常在抖音、小紅書及嗶哩嗶哩等社交平台分享在不同地方「騎行」的片段，在抖音擁有1.3萬粉絲及逾18萬點讚。潘在各社交平台自我介紹「我是熱愛騎行的海莉子，騎行即信仰」，「騎在路上總能相遇，偶遇到請喊：海莉子，我必定熱情回應你」。

意外前5小時曾出片 疑迪士尼出發

她在意外前約5小時在抖音貼出最新的一段短片，見到她戴頭盔、太陽眼鏡及穿單車服，滿面笑容以自己為中心點圍繞自拍，背後有10多名穿單車服男女揮手，相信他們相約迪士尼附近集合展開單車旅程。她並曾在抖音分享於內地騎公路單車在單程路高速下斜的影片。海莉子遇車禍的消息傳出後，網民紛紛在抖音及小紅書留言，「希望是假的」、「RIP」、「你的ip地址永遠定格在香港」等。

網約10多人踩車 一為黃大仙議員

事發昨午近3時，潘騎公路單車於羗山道下斜往大澳方向，至成輝果園附近轉左彎時失控人車倒地，被反方向駛至的旅巴輾過，現場證實死亡。59歲姓鍾旅巴男司機涉危險駕駛導致他人死亡被捕，案件由新界南總區交通部特別調查隊跟進。據悉，潘在網上相約10人踏單車，當中一人為黃大仙區議員。

資深單車教練梁志賢表示，東涌至意外地點超過20公里，涉事的羗山道段斜度及彎度較大，且路面凹凸不平，一般人不適合到該路段踏單車。梁指由東涌出發至羗山道，先要經東涌道上伯公坳，約3至4公里距離是爬坡，是香港數一數二較斜路段，體力消耗大；而伯公坳下斜後，要行經塘福、石壁水塘才會抵達羗山道，但石壁水塘至羗山道頂要消耗較大體力爬坡。

指東涌至意外地點逾20公里

教練：途中路段體力消耗大

梁稱，羗山道及東涌道的斜度達9%至12%，部分路段的斜度比大帽山更甚，非一般租單車休閒者可應付；即使有足夠經驗及能力亦必須注意潛在危險，因過度消耗體力或會影響煞車動作，建議單車手到斜頂點準備下斜前可稍作休息，放鬆手部肌肉，同時要檢查單車，了解煞車系統有否失靈、輪胎氣壓有否不足等，免生意外。

警方提醒，騎單車要量力而為，如羗山道等坡度大、彎多路窄，「盲位」較多，對騎單車者技術及操控要求十分高，一旦發生意外很可能會嚴重受傷，建議市民因應能力選擇騎行路段。

相關字詞﹕交通意外 大嶼山

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