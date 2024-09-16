明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

接報案襲妻母 警轟斃持刀漢 消息：曾走近警員 多次警告無果

【明報專訊】北角錦屏街昨晚發生警員開槍案，一名38歲男子中槍身亡。據報警方接到一名女子報案指她及家姑被丈夫襲擊，消息稱警員到達現場時男子手持利刀，警員多次口頭警告無果，其後開槍擊中男子並將他制服，他送院搶救後不治。案件由港島總區重案組接手調查。大批警員至今日凌晨仍封鎖現場調查。

38歲死者姓李，事發於昨晚約9時19分，警方接到一名居於北角錦屏街63號錦屏樓一單位的女子報案，指丈夫襲擊她及家姑。大批警員接報趕赴現場，消息稱，警員抵達現場時發現男子手持利刀及剪刀，其間曾走近警員，警員多次口頭警告無果，有警員開槍擊中並制服男子。

38歲男子上半身中彈 兩女子送院

男子其後由救護車送往灣仔律敦治醫院搶救，至晚上10時39分不治，據了解他上半身中槍。根據街坊提供片段所見，男子晚上由擔架牀送上救護車時需用頸箍固定頭部，其間救護員為他施心外壓。

至於案中兩名女子事後被送往東區醫院治理。大批警員至今日凌晨繼續封鎖現場調查。

較溫和武力無效時 數個情况可開槍

警員應在什麼情况下才可開槍及使用武力，目前受《警察通例》限制，第29章《使用武力及槍械的使用》內容一直並非公開。根據警方過去公開資料，警員可在數個情况下使用槍械，包括保護任何人免受生命威脅或身體受到嚴重傷害；拘捕任何企圖逃避警方拘捕，而有理由相信剛犯了嚴重暴力罪行的人；平息騷動或暴亂。而警員只有在不能以較溫和的武力來達到其目的時，才可使用槍械。

翻查資料，近年曾發生數宗警員開槍案件。去年1月24日晚警員在坪洲處理噪音投訴時遇襲，涉事菲律賓裔男子曾大力捉住警員頸部並施襲，警員最終向該男子開3槍制服。2018年11月7日，一名女警在港鐵深水埗站截查一名55歲男子，男子拒絕配合，從胸前背包取出一把鎅刀衝向女警，女警警告不果後開槍擊中對方腹部。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕襲擊 北角

上 / 下一篇新聞