接報案襲妻母 警轟斃持刀漢 消息：曾走近警員 多次警告無果

38歲死者姓李，事發於昨晚約9時19分，警方接到一名居於北角錦屏街63號錦屏樓一單位的女子報案，指丈夫襲擊她及家姑。大批警員接報趕赴現場，消息稱，警員抵達現場時發現男子手持利刀及剪刀，其間曾走近警員，警員多次口頭警告無果，有警員開槍擊中並制服男子。

38歲男子上半身中彈 兩女子送院

男子其後由救護車送往灣仔律敦治醫院搶救，至晚上10時39分不治，據了解他上半身中槍。根據街坊提供片段所見，男子晚上由擔架牀送上救護車時需用頸箍固定頭部，其間救護員為他施心外壓。

至於案中兩名女子事後被送往東區醫院治理。大批警員至今日凌晨繼續封鎖現場調查。

較溫和武力無效時 數個情况可開槍

警員應在什麼情况下才可開槍及使用武力，目前受《警察通例》限制，第29章《使用武力及槍械的使用》內容一直並非公開。根據警方過去公開資料，警員可在數個情况下使用槍械，包括保護任何人免受生命威脅或身體受到嚴重傷害；拘捕任何企圖逃避警方拘捕，而有理由相信剛犯了嚴重暴力罪行的人；平息騷動或暴亂。而警員只有在不能以較溫和的武力來達到其目的時，才可使用槍械。

翻查資料，近年曾發生數宗警員開槍案件。去年1月24日晚警員在坪洲處理噪音投訴時遇襲，涉事菲律賓裔男子曾大力捉住警員頸部並施襲，警員最終向該男子開3槍制服。2018年11月7日，一名女警在港鐵深水埗站截查一名55歲男子，男子拒絕配合，從胸前背包取出一把鎅刀衝向女警，女警警告不果後開槍擊中對方腹部。

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