記者被滋擾接兩報案 蕭澤頤：不偏不倚徹查

無國界記者籲國際撐港記者

無國界記者亞太總部總監Cédric Alviani表示，該組織強烈譴責是次針對獨立媒體的騷擾，促請國際社會加強向內地政權施壓，使本港完全恢復新聞自由。聲明提到，近月大批獨立媒體記者成為一場有組織恐嚇活動的目標，旨在令餘下的獨立媒體「滅聲」，呼籲國際社會採取堅決行動支持香港記者。

8名警員涉於2020年深水埗通州街公園反毒品行動中襲擊露宿者及誣衊藏毒，其中6人前日被裁定意圖妨礙司法公正罪成，指他們先後遮蓋鏡頭並誣告露宿者藏毒，其餘兩人無罪釋放。蕭澤頤昨稱，案件仍在司法程序，不便評論，待司法程序完成後，警方會按相關機制不偏不倚地處理。

首7月詐騙升12% 稱放緩認不理想

今年首7個月詐騙案錄得逾2.4萬宗，較去年同期升12%。被問到是否反映打擊詐騙成效不顯著，蕭澤頤稱，詐騙案較對上兩年同期升幅放緩，但認同升幅屬不理想。他提到今年有假扮客服騙案，首7個月錄得2716宗，已超過所有詐騙案的2689宗、即12%升幅。

簡啟恩：儆惡懲奸包括危國安「漢奸」

社會似平穩實暗湧處處

昨日共29名見習督察及164名學警結業，副警務處長（國家安全）簡啟恩稱，警隊本着「儆惡懲奸」初心，隨時代環境轉變，「儆惡懲奸」不但包括現實和網絡世界的奸詐騙徒，亦有危害國安「漢奸」。他稱社會看似平穩，實際暗湧處處，仍有人利用「軟對抗」滲透危害國安意識，外部勢力又「虎視眈眈」，透過干預本港事務和肆意抹黑，意圖遏制國家發展。