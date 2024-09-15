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工聯助逾百舒適堡員工申索 涉1500萬

【明報專訊】連鎖健身中心舒適堡日前宣布全線暫時結業，影響數百名僱員。有份協助僱員追討的工聯會表示，截至昨日接獲及轉介逾400宗個案，當中經工會處理的申索有逾100宗，申索金額逾1500萬元。工聯會理事長兼立法會議員黃國認為，僱主若無力支薪，應主動簽署無力付款聲明書，節省僱員申索時間。

工聯會明日舉行舒適堡員工諮詢大會，邀勞工處及積金局代表出席，將協助填寫申索文件及講解申索程序和事件進度。立法會議員郭偉强稱，勞資審裁處有機會下月可開始處理個案，並跳過與資方調解程序。他說，若舒適堡無力償還，破產欠薪保障基金的保障範圍未涵蓋被拖欠的強積金供款，建議積金局盡快入稟代員工追討，並刑事檢控僱主。

黃國稱，截至昨日共接獲及轉介逾400宗個案，求助人包括健身教練、美容師及後勤人員等，當中經工會處理的申索有逾100宗，申索金額逾1500萬元，主要涉及8月欠薪、遣散費及代通知金等。他說，據了解舒適堡約740名員工，包括500名健身教練、約200名美容師，其餘是銷售及後勤人員。

HEALTHY背景不明 冀當局披露

對於舒適堡灣仔分店上周四（12日）更名HEALTHY重開，立法會議員鄧家彪表示，HEALTHY至今仍未公開其背景，若「新投資者」以HEALTHY招牌繼續營運舒適堡，需承擔740名僱員欠薪及接手最少3萬名顧客購買的服務，冀當局披露HEALTHY背景資料。

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