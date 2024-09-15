李兆波：預繳如「免息借貸」非壞事 應規管年期

消委會2018年提出，優先就投訴多、金額大的預繳式服務如健身中心和美容業推行法定冷靜期，讓消費者可在指定期限內無條件取消合約及取得退款；政府2019年亦曾就法定冷靜期規管美容和健身服務消費合約諮詢公眾，但至今未立法。

議員倡設預繳費用信託基金

李：對中小企非好選擇

李兆波說，以預繳形式提供服務相當於消費者免息向商戶提供「借貸」，舉例早幾年疫情有些店舖以折扣發行現金券、設兌換期限；另外供應商向戴爾（DELL）預繳貨品款項等，亦是同類例子。他稱對商家而言，相關安排可換取資金流，使帳目更靈活，惟今次舒適堡事件，財金角度是屬「極長期的借貸」，這類情况需規管。

李認為，就預繳服務年期設上限應是規管重點之一，認為兩三年是合理範圍，可參考提供服務分店的租約年期釐定。至於有立法會議員建議，規定商戶只可動用所收預繳費用的一成金額，其餘要設信託基金管理，李稱上市公司財務透明，可更易監管；但對一般公司而言，要討論規管如何落實。至於設信託基金保障消費者，李稱要視乎資金池規模，相關安排需一定成本，約佔資產數個百分點，對中小企而言非好選擇。