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李兆波：預繳如「免息借貸」非壞事 應規管年期

【明報專訊】舒適堡結業引起社會關注預繳式服務的消費者權益。經濟學者李兆波昨回覆本報查詢時解釋，從會計角度，若消費者向商戶預繳開支，相當於消費者向商戶以無利息形式提供「借貸」，本身「屬市場運作、不是壞事」，但年期過長則不合理，認為政府有需要重新討論立法規管預繳年期等。

消委會2018年提出，優先就投訴多、金額大的預繳式服務如健身中心和美容業推行法定冷靜期，讓消費者可在指定期限內無條件取消合約及取得退款；政府2019年亦曾就法定冷靜期規管美容和健身服務消費合約諮詢公眾，但至今未立法。

議員倡設預繳費用信託基金

李：對中小企非好選擇

李兆波說，以預繳形式提供服務相當於消費者免息向商戶提供「借貸」，舉例早幾年疫情有些店舖以折扣發行現金券、設兌換期限；另外供應商向戴爾（DELL）預繳貨品款項等，亦是同類例子。他稱對商家而言，相關安排可換取資金流，使帳目更靈活，惟今次舒適堡事件，財金角度是屬「極長期的借貸」，這類情况需規管。

李認為，就預繳服務年期設上限應是規管重點之一，認為兩三年是合理範圍，可參考提供服務分店的租約年期釐定。至於有立法會議員建議，規定商戶只可動用所收預繳費用的一成金額，其餘要設信託基金管理，李稱上市公司財務透明，可更易監管；但對一般公司而言，要討論規管如何落實。至於設信託基金保障消費者，李稱要視乎資金池規模，相關安排需一定成本，約佔資產數個百分點，對中小企而言非好選擇。

相關字詞﹕李兆波 消委會 舒適堡結業

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