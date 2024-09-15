談預繳消費 李家超：研冷靜期方向 稱審視經濟是否如2019 議員倡九成資金放信託

不撐冷靜期議員：理解當局取態變

商經局2019年曾諮詢公眾，就涉3000元或以上預繳美容或健身服務合約的冷靜期列出兩方案，包括3個工作日冷靜期和7個工作日退款期，以及7日冷靜期和14日退款期，指定時間內消費者可無條件單方面取消合約及收回已付款項。據了解，鑑於事件影響香港形象，以及更多議員提出不同建議，當局最新取態與之前有別；而國際消費冷靜期一般為3至14日，當局擬不少於7日。

李家超昨到訪黃大仙後會見傳媒時回應稱，當局2019年曾研就預繳式合約設冷靜期，惟當時面對經濟走下坡、社會狀况等挑戰，故決定要觀察。他稱商經局會留意和研究冷靜期方向，局方正審視2019年與現在是否一樣或有否差異，強調要視乎整體經濟狀况、社會景氣及整體發展向什麼方向走，亦留意調查和執法結果。

議員倡租約期定合約時限

反對設法定冷靜期的批發及零售界議員邵家輝向本報說，政府一直就大環境、市民接受程度、平衡營運等情况長期討論，認為無論預繳式消費或冷靜期都要取平衡。他明白商戶預售套票年期愈長愈平，但需有合理時間，「你（商戶）賣套票去到2047年，有無需要先」。

近日多名議員及業界支持就預繳式消費設法定冷靜期。實政圓桌田北辰昨於商台《政經星期六》認為，設定兩三日冷靜期毋須擔心濫用，又倡規定商戶只能調用一成資金、其餘九成須投入信託戶口。工聯會郭偉强於同一節目說，冷靜期未能解決舒適堡取走顧客預繳式款項情况，應予限制，舉例以店舖租約期決定合約時限。香港健體專業人員總會長王曉山認為，冷靜期可讓教練及商戶給予市民更大信心，相信大部分企業、健身中心有社會責任，很易執行冷靜期。

健身業：冷靜期可予市民信心

警方截至前日共接獲114宗報告，警務處長蕭澤頤說，上周三（11日）曾聯同海關搜查公司兩名董事及3名區域經理辦公室，檢取電腦文件、手機及財務報告等，翌日亦聯同海關到5間分店搜查及向7名職員錄取口供。

消委會稱，截至昨晚6時共接獲3861宗相關投訴，涉總金額近1.3億元，平均每宗涉款33,550元，最高一宗涉1,817,600元。海關截至昨午4時共接獲2044宗相關舉報，涉及預繳健身及美容金額逾1億元。

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