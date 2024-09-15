談預繳消費 李家超：研冷靜期方向 稱審視經濟是否如2019 議員倡九成資金放信託

【明報專訊】連鎖健身中心舒適堡本月6日宣布「全線暫時結業」，近日多名立法會議員關注應否在美容及健身預繳式消費合約設法定冷靜期。特首李家超昨稱，商經局正審視現時經濟狀况是否與2019年一樣，當局會留意和研究冷靜期將來方向，說法與商經局日前稱小心檢視建議再定路向有別。有不支持立法的議員稱事件影響人數多及社會廣泛關注，理解當局態度轉變；有贊成立法的議員建議須將九成資金投入信託戶口。
不撐冷靜期議員：理解當局取態變
商經局2019年曾諮詢公眾，就涉3000元或以上預繳美容或健身服務合約的冷靜期列出兩方案，包括3個工作日冷靜期和7個工作日退款期，以及7日冷靜期和14日退款期，指定時間內消費者可無條件單方面取消合約及收回已付款項。據了解，鑑於事件影響香港形象，以及更多議員提出不同建議，當局最新取態與之前有別；而國際消費冷靜期一般為3至14日，當局擬不少於7日。
李家超昨到訪黃大仙後會見傳媒時回應稱，當局2019年曾研就預繳式合約設冷靜期，惟當時面對經濟走下坡、社會狀况等挑戰，故決定要觀察。他稱商經局會留意和研究冷靜期方向，局方正審視2019年與現在是否一樣或有否差異，強調要視乎整體經濟狀况、社會景氣及整體發展向什麼方向走，亦留意調查和執法結果。
議員倡租約期定合約時限
反對設法定冷靜期的批發及零售界議員邵家輝向本報說，政府一直就大環境、市民接受程度、平衡營運等情况長期討論，認為無論預繳式消費或冷靜期都要取平衡。他明白商戶預售套票年期愈長愈平，但需有合理時間，「你（商戶）賣套票去到2047年，有無需要先」。
近日多名議員及業界支持就預繳式消費設法定冷靜期。實政圓桌田北辰昨於商台《政經星期六》認為，設定兩三日冷靜期毋須擔心濫用，又倡規定商戶只能調用一成資金、其餘九成須投入信託戶口。工聯會郭偉强於同一節目說，冷靜期未能解決舒適堡取走顧客預繳式款項情况，應予限制，舉例以店舖租約期決定合約時限。香港健體專業人員總會長王曉山認為，冷靜期可讓教練及商戶給予市民更大信心，相信大部分企業、健身中心有社會責任，很易執行冷靜期。
健身業：冷靜期可予市民信心
警方截至前日共接獲114宗報告，警務處長蕭澤頤說，上周三（11日）曾聯同海關搜查公司兩名董事及3名區域經理辦公室，檢取電腦文件、手機及財務報告等，翌日亦聯同海關到5間分店搜查及向7名職員錄取口供。
消委會稱，截至昨晚6時共接獲3861宗相關投訴，涉總金額近1.3億元，平均每宗涉款33,550元，最高一宗涉1,817,600元。海關截至昨午4時共接獲2044宗相關舉報，涉及預繳健身及美容金額逾1億元。
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