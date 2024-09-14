社協幹事：事主身故礙舉證 露宿者：警踢家當「少了很多」

吳衛東說，公園每天早上有清潔工人打掃，工人會詢問露宿者相關物品是否屬於他們，同日清理無人認領的東西；若說警員打爛的是垃圾，說法荒謬。

對於警員涉襲阿十罪脫，吳說阿十是越南人，表達能力不強，質疑他診治時是否有翻譯員協助、醫療報告是否全面準確，認為香港缺乏無家者友善政策，對他們生活不利。

社協幹事陳仲賢說，通州街公園現約有60至80名露宿者居住。本報記者昨到公園所見，水池迴旋處附近約有20個帳幕。自2018年居於該處的阿友說得知該案昨日宣判，「無什麼感覺」，「可能警察做了一些不應該做的事」，最近無見到警察毁壞露宿者家當或施襲行為。居於該處一年多的雄仔說，警員平時會到該處巡邏「走個圈」，沒見過警員掃蕩或查身分證。

露宿者阿山說以往曾一個月內見到數次警員腳踢露宿者家當，最近「少了很多」，忘記最近一次看到是什麼時候。他說去年開始警員態度有所改善。

林國璋：裁決「小勝」

協助案中露宿者的牧師林國璋形容當年事件震撼，他曾陪伴露宿者錄口供，他們有時不敢發聲，閉路電視未必拍攝到所有經過，案件歷時近4年，慨嘆有事主已離世，形容裁決只是「小勝」。曾跟進案件的立法會社福界前議員邵家臻憶述，當年曾要求康文署保留案發地點的閉路電視錄影，他4年來並沒忘記此案，裁決對他而言可說「告一段落」，願逝者阿十安息，其他露宿者平安。