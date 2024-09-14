明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

社協幹事：事主身故礙舉證 露宿者：警踢家當「少了很多」

【明報專訊】8名警員涉2020年在通州街公園反毒品期間襲擊露宿者及誣衊他們藏毒，當中6人被裁定罪成，一直協助露宿者的社區組織協會幹事吳衛東說裁決算是還了公道，但對警員涉砸爛露宿者「阿十」家當的刑毁罪脫感失望，明白法庭講證據，惟受害者在獄中身故，露宿者不會保存單據證明擁有該些財物，案件難以舉證。本報記者昨到案發現場，多名露宿者稱最近已沒見警察踢露宿者家當等行為，有人說警員對露宿者態度已有所改善。

吳衛東說，公園每天早上有清潔工人打掃，工人會詢問露宿者相關物品是否屬於他們，同日清理無人認領的東西；若說警員打爛的是垃圾，說法荒謬。

對於警員涉襲阿十罪脫，吳說阿十是越南人，表達能力不強，質疑他診治時是否有翻譯員協助、醫療報告是否全面準確，認為香港缺乏無家者友善政策，對他們生活不利。

社協幹事陳仲賢說，通州街公園現約有60至80名露宿者居住。本報記者昨到公園所見，水池迴旋處附近約有20個帳幕。自2018年居於該處的阿友說得知該案昨日宣判，「無什麼感覺」，「可能警察做了一些不應該做的事」，最近無見到警察毁壞露宿者家當或施襲行為。居於該處一年多的雄仔說，警員平時會到該處巡邏「走個圈」，沒見過警員掃蕩或查身分證。

露宿者阿山說以往曾一個月內見到數次警員腳踢露宿者家當，最近「少了很多」，忘記最近一次看到是什麼時候。他說去年開始警員態度有所改善。

林國璋：裁決「小勝」

協助案中露宿者的牧師林國璋形容當年事件震撼，他曾陪伴露宿者錄口供，他們有時不敢發聲，閉路電視未必拍攝到所有經過，案件歷時近4年，慨嘆有事主已離世，形容裁決只是「小勝」。曾跟進案件的立法會社福界前議員邵家臻憶述，當年曾要求康文署保留案發地點的閉路電視錄影，他4年來並沒忘記此案，裁決對他而言可說「告一段落」，願逝者阿十安息，其他露宿者平安。

上 / 下一篇新聞