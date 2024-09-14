揮桿損物刑毁罪脫 官：不肯定屬露宿者

判辭提及，辯方不爭議郭展昇在片段中揮動高爾夫球桿，但爭議郭有否損壞阮文山的黑色膠箱，如是，辯方以警方緝毒時可合理地破壞物品作為合法辯解。張官指出，阮作供時沒主動講述黑色膠箱被毁，觀看片段後才說地上有膠箱碎片，但他確認沒見到膠箱如何被毁。張官認為，阮自言每天檢查膠箱是誇張失實，加上已裁定他非誠實可信證人，片段只顯示郭可能損壞一件黑色物件，不能肯定這是阮的膠箱。

因阿十已在案發後逝世，控方依賴阮文山指證郭損壞阿十的物品，但阮作供時認同該處物品可能屬於阿十，也可能屬於另一露宿者阿春。張官引述片段只見阿春出現，不見阿十，以此推論被毁物品理應不屬阿十；公園內也有露宿者遺棄的物品，即使物品看似排列整齊，也不能肯定它們屬於露宿者，因此裁定郭刑毁罪脫。

目擊未舉報 官：不一定知違法

此外，張官指片段顯示被告警員韓廷光目擊郭展昇上述行為，然而因未能作出唯一合理推論指該些物品屬於他人財產，韓也不一定知道郭是違法，因此韓沒即時制止郭或事後舉報，不構成不當行為，裁定韓兩項藉公職作出不當行為罪不成立。