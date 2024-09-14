遮鏡頭屈藏毒 6警妨司法罪成 涉襲露宿者砸家當俱罪脫 兩警無罪

警：重視操守 按程序跟進

聞判後，兩罪成立的警長林華嘉在法院外表示感謝家人、朋友及幫忙他們的人，「多謝我嘅公司嘅同事一路支持我哋」。警方回覆查詢稱非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為定必嚴正處理；於司法程序完成後會根據既定程序跟進。負責管理公園的康文署表示不評論有關裁決。

8名被告郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩、林華嘉、莫志成、尹栢詩、陳守業案發時同屬深水埗特別職務隊第一隊，其中林華嘉為警長，其餘為警員，全部已停職。罪成被告新增保釋條件包括不得離港，須交出旅遊證件等。

官指向鏡頭拋濕紙巾驅蟲不合理

本案發生於2020年2月4日及24日（2月24日案情見另稿）。控方指警方首日傍晚到公園調查時，梁飛鵬及龐雋詩望向閉路電視鏡頭，梁攀上木樑，龐向鏡頭擲濕紙巾；梁又把六旬越南裔露宿者阮文山拉去涼亭後，與郭展昇和陳守業拳打腳踢，令阮肋骨骨折，韓廷光目睹經過。另一邊廂，林華嘉、莫志成、尹栢詩在紀錄指出，露宿者「阿十」Le Van Muoi在帳幕附近藏毒，片段可見林指向閉路電視鏡頭，陳則拿着紅色袋，鏡頭隨即被紅色袋遮蓋。

法官張潔宜裁決時稱，梁飛鵬在警誡下稱帶膠袋載證物，但他未能爬上木樑後便立即把膠袋放進背囊；龐雋詩稱為驅趕昆蟲而向鏡頭拋濕紙巾，但她弄濕紙巾前無望鏡頭，不可能預知鏡頭上有昆蟲，兩人說法不合理，而是因為梁攀爬失敗，於是龐嘗試用濕紙巾遮蓋鏡頭，裁定二人意圖妨礙司法公正罪成。

報告沒指骨折新傷

官接納辯方指事主證供不實

針對阮文山受襲，辯方質疑阮的證供和片段證據不脗合，指梁飛鵬的確曾向阮展示一把刀，但片段沒顯示阮所供述3名男警在他不情願下按住其手在刀上打指模；醫生驗傷後記錄阮胸痛和骨折，卻沒指明骨折是新傷，且辯方指現場還有被捕者，警員不大可能對阮濫用私刑，又提及阮在另案非誠實證人。張官接納辯方批評阮的證供不盡不實、不合情理及不可信，裁定郭、梁及陳對他人身體嚴重傷害罪脫，涉沒即時舉報的韓廷光被控「藉公職作出不當行為」亦因而罪脫。

至於阿十遭誣告藏毒、同年離世，張官認為他不會自證其罪，故沒對辯方不公。張官翻查片段指阿十被截停時手上無物，毒品並非如被告所指藏於阿十手持的黑盒內，而阿十的招認不是事實，反而是林華嘉、莫志成、尹栢詩的紀錄與事實不符，故意以虛假指稱誣告阿十藏毒，必然預料阿十可能被控，裁定3人意圖妨礙司法公正罪成。

張官根據片段，指陳守業向林華嘉遞出紅色袋，鏡頭隨即被遮蓋。張官認為除警員外，無人敢在警方在場下公然遮蓋閉路電視，因此唯一可遮鏡頭的必然是警員。再者，林是當時最高級警員，張官認為沒林准許，其他警員不會大膽作出這行為，裁定林、陳意圖妨礙司法公正罪成。

【案件編號：DCCC 123/21】

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