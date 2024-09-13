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條款列明「非邀約」 大狀：簽署等同棄部分權益

【明報專訊】以「HEALTHY」品牌重開營運的原舒適堡分店，向舒適堡會員提供《申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書》並要求簽署，會員須同意包括「HEALTHY沒有向本人提供取代舒適堡剩餘服務的義務」等條款。大律師胡栢昌看過條款後認為，簽署等同放棄部分權益，其中列明同意書並非「邀約（offer）」，屬保障HEALTHY的做法，對消費者保障較少，日後若HEALTHY無法完全提供服務，顧客追討或「添加多一重困難」。

指寫法保障新公司

該同意書列明，顧客知悉新公司將按舒適堡原定合約／協議提供剩餘服務而毋須另付或加付費用；新公司對教練及課堂的日期或時間安排有最終決定權。胡栢昌認為寫法用作保障新公司，且僅要求僱客簽署、HEALTHY不用，代表只是綁定顧客放棄相關權益。不過胡指，同意書無要求顧客放棄向舒適堡索償，不排除HEALTHY並非代替舒適堡，簽署同意書未必影響顧客繼續向舒適堡追討。

有份協助受影響顧客的經民聯區議員陳少棠稱，由於未知舒適堡與HEALTHY的關係、後者會否承擔前者債務；HEALTHY財政是否穩健、有否足夠財力持續經營；加上同意書無限期規定，故簽署的顧客不多，主要是購買會籍而非課程者，其餘大部分持觀望態度。

另索授權蒐事主舒適堡資料

同意書亦要求僱客授權公司，按適用情况向Physical（舒適堡）獲取、收集、使用及／或保存所有及任何僱客與Physical的合約或協議及個人資料。私隱專員公署昨回應本報查詢時提醒，作為資料使用者，所有機構均須遵從《個人資料（私隱）條例》及當中6項保障資料原則的規定，舉例除非得到資料當事人自願及明確同意，否則個人資料只限使用於收集時述明目的或直接相關目的。公署提到，至今就事件接獲3宗查詢及1宗投訴。

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